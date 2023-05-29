Прогулка закончилась больницей. 9-летний мальчик едва не погиб во время игр в «заброшке»

Инцидент произошел в селе Тарнополь Балаганского района. Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

9-летний мальчик из Иркутской области попал в больницу после игр с друзьями в старой «заброшке». Инцидент произошел в селе Тарнополь Балаганского района.

По предварительным данным, в здании произошло обрушение стены, и школьник оказался под завалом. Какие именно травмы получил мальчик, не уточняется. Однако, по неподтвержденной информации, врачам пришлось прибегнуть к частичной ампутации руки. Известно, что ребенка экстренно доставили в Иркутскую областную детскую больницу. Сейчас он находится под присмотром медиков. После случившегося следователи прокуратуры проводят проверку.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления градостроительного и иного законодательства, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кому повезет, а кому – не очень. Лама из Бурятии дал астрологический прогноз на второе полугодие 2023 года (подробнее)

Риелтор назвал 5 признаков квартиры, которую не стоит покупать даже при выгодной цене (подробнее)

«Думала царапина, а на ноге нет куска мяса»: бродячие собаки едва не разорвали 19-летнюю девушку (подробнее)