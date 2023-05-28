Кому повезет, а кому – не очень. Лама из Бурятии дал астрологический прогноз на второе полугодие 2023 года

Свет на события ближайших 6 месяцев проливает Еши Намжил лама. Фото: Курумканский дацан

Еши Намжил лама – известный буддистский астролог, настоятель Курумканского дацана в Бурятии. О том, какой будет вторая половина 2023 года, лама рассказал КП-Иркутск.

- 12-летний цикл годов по лунному календарю с наименованиями животных был придуман в Азии очень давно. Тогда люди большей частью жили, так сказать, в природе, в тесном контакте с животными, - рассказывает бурятский лама. - Мудрецы прошлого подметили и выявили, что каждый год имеет свой характер, свои склонности, свою энергетику. Было принято решение дать наименования годам. И лучше всего для этого подходили животные.

2023 год – это год синеватого Зайца в стихии Воды. По словам бурятского ламы, год благоволит тем людям, кто проявился на свет в годы Свиньи и Овцы. Религиозный наставник поясняет, что Заяц является символом успешности, прагматичности, честолюбия и даже некоторой приспосабливаемости. Характер года, склонности людей, энергетика природы будут иметь сходство с таким пониманием этого животного.

ОБ ОБЩЕСТВЕ

«Одиночкам будет сложнее»

Бурятский лама рекомендует в этом году всем держаться вместе со своим народом, коллективом, семьей. Ведь только таким образом можно будет удержаться в вихре событий переменчивого года. Особенно успешными окажутся те, кто сможет подстроиться под каждый момент и изменяющуюся ситуацию. Одиночкам же будет сложнее. Они не смогут добиться чего-либо серьезного.

О ЗДОРОВЬЕ

«Инфекционные заболевания будут расти»

- Из-за переизбытка энергетики Воды инфекционные заболевания будут расти, - предупреждает настоятель.

Лама рекомендует не оставлять без присмотра ослабленных и пожилых людей. Год Зайца продолжит перенасыщать, угнетать организмы энергией Воды. Из-за этого могут страдать, слабеть почки, мужское здоровье и слух. Еши Намжил лама рекомендует уделить особенное внимание здоровью тем, кто планирует обзавестись детьми.

Также астролог прогнозирует, что в обществе участятся случаи обращения к различным духовным методам, йоге, народным целительным практикам. Особенно востребованы будут виды простых лечений, которые не требуют сложного вмешательства или использования сложной медицинской техники. Например, помочь решить проблемы со здоровьем может тибетская медицина. На забыл настоятельно напомнить о питании.

- Рекомендую отказаться употреблять в большом количестве сильносоленые, копченые, вяленые и маринованные продукты и блюда, - дополняет настоятель.

О ПРИРОДЕ И ЗЕМЛЕДЕЛИИ

«Лето будет прохладным и с обильными осадками»

Астролог рассказывает, что весна этого года выдалась очень продолжительной и холодной. Энергетика Огня же может принести засуху, пожары.

- Лето, скорее всего, будет прохладным с обильными осадками. Зной если и будет, то непродолжительным, но сильным,- рассказывает Еши Намжил лама. - Урожай зерновых, бобовых, овощей ожидается ниже среднего. А вот ягод, фруктов и орехов уродится достаточно! Осень, думаю, выдастся короткой и холодной.

О РАБОТЕ И ДЕНЬГАХ

«Благополучие будет у тех, кто работает в интернете»

Этот год принесет благополучие представителям некоторых профессий, кто работает в области интернета, в связи, логистики, а также в сфере обслуживания, ремонта, пошива, производства и строительства. Также успех ждет тех, кто предоставляет что-то в аренду, прокат и во временное пользование.

- Рекомендую заняться растениеводством и животноводством. Актуальными станут ремесла, производство утвари, одежды. Также советую присмотреться к сфере хранения продуктов но акцент делайте на способах, которые использовали наши предки, - советует астролог.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ

«Многие пересмотрят свои взгляды»

- Год Зайца заставит многих пересмотреть свои взгляды и ориентиры. Важно понять, что жить, как прежде, уже не получится. В той или иной мере всем придется подстраиваться, перестраиваться, приспосабливаться, как-то меняться, - рассказывает бурятский лама.

Кому благоволит год Зайца? В первую очередь, прагматичным, честолюбивым и гибким людям, умеющим перестроиться в нужный момент. Главное – держаться всем вместе, друг за друга.

А кому повезет меньше?

Год Зайца неблагоприятен для тех, кто появился на свет в годы Курицы и Зайца.

- Труднее всего придется романтикам, мечтателям и людям, живущим в виртуальном мире, - добавляет бурятский лама. – Они будут острее ощущать болезни и проблемы.

Вот такой прогноз на предстоящие полгода.

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