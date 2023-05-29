Школьный автобус с 12 детьми перевернулся на трассе под Заларями в Иркутской области

В салоне автобуса находились трое взрослых и 12 детей. Фото: Прокуратура Иркутской области

В Приангарье произошло ДТП с участием школьного автобуса. Днем 29 мая на седьмом километре трассы «Залари - Троицк - Черемшанка» столкнулись «Жигули» и «Газель», в салоне которой находились 15 человек: водитель, двое сопровождающих и 12 детей. Из-за сильного удара автобус съехал в кювет и перевернулся.

- В результате аварии медицинская помощь понадобилась двум пассажирам автомобиля «ВАЗ», - сообщают КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительной информации, оба водителя и пассажиры, находящиеся в автобусе, не пострадали.

Сообщается, что пятиклассника направлялись на областные соревнования. После аварии детей все же доставили в пункт назначения другим транспортом.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Тем временем, инцидентом заинтересовалась прокуратура. На место выезжал прокурор Заларинского района Александром Ванюшенко. Правоохранителями будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения и других федеральных законов.

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