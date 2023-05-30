Землетрясение в 4 балла почувствовали жители Иркутской области в ночь на 30 мая Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Жители Иркутской области вновь почувствовали подземные толчки. В 23:34 29 мая «тряхнуло» сразу в нескольких районах региона. Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал. Энергетический класс - 10,2. Об этом сообщают на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сильнее всего толчки ощущались в поселках Большая Речка Иркутского района и Большой Луг Шелеховского района. В этих населенных пунктах зафиксировано землетрясение в 4 балла. В садоводстве «Новоясачная» Усольского района интенсивность сейсмособытия составила 2-3 балла, а в поселке Белореченский того же района жители ощутили толчки силой 2 балла.

Эпицентр располагался на Байкале.

Напомним, Возможно ли сильное землетрясение в Иркутске? К регулярным подземным толчкам силой в два-три балла мы уже привыкли, особенно за последние пару лет. Но ведь рядом - Байкал, сейсмоактивная зона. Сейсмологи ответили на самые частые вопросы сибиряков.