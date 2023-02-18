Возможно ли сильное землетрясение в Иркутске: эксперты ответили на важный вопрос после разрушений в Турции и Сирии Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Возможно ли сильное землетрясение в Иркутске? После разрушительнейших подземных толчков в Турции этим вопросом задались, наверняка, многие сибиряки. Ведь рядом - Байкал, сейсмоактивная зона. К регулярным подземным толчкам силой в два-три балла мы уже привыкли, особенно за последние пару лет. Вот и на днях иркутские сейсмологи зарегистрировали три землетрясения подряд.

Возможно ли сильное землетрясение в Иркутске

- Причиной всех толчков является движение тектонических плит, - прокомментировала корреспонденту «КП»-Иркутск директор Байкальского филиала ЕГС РАН Елена Кобелева. - Между собой события не связаны и не влияют одно на другое. Некоторых людей могла взволновать такая активность, но переживать не стоит.

На вопрос, возможно ли сильное землетрясение в Иркутске, как в Турции, эксперт пояснила, что наш город стоит на платформе, поэтому таких подземных толчков здесь не произойдет. Однако тряска может докатиться с ближайших тектонических разломов.

Как себя вести при землетрясении? Напомним несколько правил. Так, самые безопасные места в доме:

- Это проемы капитальных внутренних стен (не перегородок!), углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, у колонн и под балками каркаса, - перечисляют в ГУ МЧС по региону.

Если во время ощутимых подземных толчков есть возможность выйти из дома в первые 15-20 секунд, стоит это сделать, и отойти подальше от зданий. Пользоваться лифтом нельзя. Прихватите с собой самые важные вещи - документы, деньги, телефон.

Пока невозможно точно предсказать, когда случится очередная "дрожь" земли, поэтому, хоть многих и интересует, возможно ли сильное землетрясение в Иркутске, в областном МЧС просят ни в коем случае не строить и не передавать догадки, а пользоваться только официальными источниками информации.

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