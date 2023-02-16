Иркутские сейсмологи третий раз за сутки фиксируют землетрясение. Фото: телеграм-канал "Землетрясения в Байкальском регионе"

Уже третий раз за сутки, 16 февраля, сейсмологи Иркутска фиксируют землетрясение. Об этом они сообщили в телеграм-канале "Землетрясения в Байкальском регионе".

-В этот раз землетрясение зафиксировано в координатах 55.91 с.ш. 113.41 в.д., - говорят сейсмологи.

По данным сервиса "Яндекс карты", землетрясение произошло в поселке городского типа Таксимо Муйского района Республики Бурятия.

По иркутскому времени все произошло в 11:04. Энергетический класс фиксируемого землетрясения - 11.3. В Таксимо фиксировались толчки в три балла.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 16 февраля в Иркутской области произошло землетрясение с эпицентром в акватории Байкала. Явление природы произошло примерно в 18 километрах от Большого Голоустного. Для понимания, в Введенщине и Большом Голоустном толчки составляли четыре балла.