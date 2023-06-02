Бродячая собака набросилась на 10-летнего мальчика в центре Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бродячая собака напала на ребенка в центре Иркутска. Как стало известно КП-Иркутск, это произошло утром 1 июня. Животное укусило 10-летнего мальчика за ногу, после чего его доставили в больницу, где на рану наложили швы. Полиция и сотрудники прокуратуры уже разбираются в случившемся.

- Прокуратурой Кировского района Иркутска организована проверка соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, требований ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о 19-летней Николь Стрюковой. 12 мая стая бездомных дворняг напала на девушку в микрорайоне Радужный областного центра. На крупную рану наложили швы. Инцидентом заинтересовались правоохранители.