В Иркутской области выбрали самую очаровательную сотрудницу ГУФСИН

В конкурсе приняли участие 25 сотрудниц ведомства. Фото: ГУФСИН по Иркутской области.

Самые женственные и прекрасные леди собрались в радио студии Комсомольской правды - Иркутск. Все в форме и при погонах на хрупких плечах! Мы, наконец, подвели итоги конкурса «Леди ГУФСИН-2023 в Иркутске» и наградили его победительниц. С помощью народного голосования определили трех самых очаровательных представительниц ведомства. Выбор, надо сказать, был непростым: участвовали 25 сотрудниц!

Итак, знакомим с теми, кто получил больше всего поддержки от читателей.

1 место: Анна Вергунова (Иркутск)

Анна Вергунова заняла первое место. Фото: ГУФСИН по Иркутской области.

Больше всего голосов (3676) получила оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью оперативного управления ГУФСИН России по Иркутской области, капитан внутренней службы.

Анна дала интервью на радио "Комсомольская правда"-Иркутск. Фото: ГУФСИН по Иркутской области.

- Вся моя жизнь с 16 лет "в погонах". В 2011 году окончила институт МВД России с отличием. Сейчас службу прохожу в должности оперуполномоченного ОУ ГУФСИН. Главное в нашей службе - сохранять самообладание. Также в любой сложившейся ситуации нужно оставаться человеком. Ну и без чувства юмора никак не обойтись. После работы мне помогают разгрузиться прогулки на свежем воздухе. Люблю свою семью и друзей, горжусь 8-летним сыном! Раньше он думал, что я прохожу службу в полиции. Но сейчас начинает немного понимать, что работаю в ГУФСИН. Мое хобби - психология, чтение, сочинение стихов.

2 место: Анастасия Мишкина (Иркутск)

Анастасия Мишкина заняла второе место. Фото: ГУФСИН по Иркутской области.

Старший специалист по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области набрала 3016 голосов.

- В уголовно-исполнительной системе с 2019 года. В данный момент прохожу службу в ИК-6 города Иркутска. Вместе с супругом воспитываем троих замечательных детей. Любим вместе путешествовать и заниматься спортом. Профессионально играю на электроскрипке, окончила Иркутский музыкальный колледж имени Фредерика Шопена по классу скрипки.

3 место: Ольга Елбаскина (Иркутск)

Ольга Елбаскина заняла третье место. Фото: ГУФСИН по Иркутской области.

За начальника инспекции по личному составу и противодействию коррупции ГУФСИН России по Иркутской области проголосовали 2316 раз.

- Могу с уверенностью сказать, что я — счастливая женщина. Люблю свою семью и наш уютный дом. Вкусно готовлю и всегда рада гостям. Активность – мое жизненное кредо: совершенно не могу сидеть без дела. Люблю дарить окружающим хорошее настроение, и всегда готова прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Мы поздравляем призеров конкурса и благодарим всех остальных участниц. У тех, кто не победил в этом году, обязательно появится шанс сделать это в следующем. Ждем вас на новых конкурсах!

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