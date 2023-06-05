Что произошло после концерта Олега Газманова в Бурятии

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В столице Бурятии отгремел праздник в честь 100-летия республики. Главной приглашенной звездой концерта стал Олег Газманов.

- Меня занесли во все санкционные списки, я кавалер санкционных списков, - рассказал со сцены певец. - Меня никуда не пускают, а мне и не надо, главное, что я сейчас здесь с вами в Бурятии!

Целый час хором ему подпевали более 15 тысяч сибиряков - от мала до велика. В центре Улан-Удэ звучали: «Мои ясные дни», «Есаул», «Свежий ветер», «Мама», «Единственная моя», «Дождись», «Туман», «Я рождён в Советском Союзе» и другие. Настрою зрителей не помешал даже затяжной дождь. Одну из песен под названием «Никто кроме нас» народный артист России посвятил 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России.

После этих слов был исполнен хит «Офицеры». Также Олег Газманов пожелал солнечной республике «побольше ясных дней, хорошего настроения и достижений во всем».

- Я бывал здесь (в Бурятии – прим. ред.) много раз, у меня здесь есть друзья, - поделился исполнитель с журналистами infpol.ru. -Мне очень интересно здесь быть, и еще раз сходить посмотреть на дацан, съездить на Байкал. Тут прекрасные художники, скульпторы. Вообще в Бурятии очень интересно - так далеко от Москвы, совсем другой мир. Мне здесь очень нравится!

На следующий день после юбилея в сети опубликовали видео, как народный артист ныряет в воды священного озера.

Напомним, зимой текущего года выступление Олега Газманова в Дубае обернулось грандиозным скандалом. Это произошло, когда он вместе с женой Мариной наслаждался отдыхом в одном из элитных заведений. Среди гостей было немало россиян. Когда Газманова пригласили на сцену, к нему подошли два зрителя и учинили провокацию. Они стали агрессивно хватать Олега Михайловича за руки, вырывали микрофон и требовали высказаться по поводу ситуации на Украине.

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