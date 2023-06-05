«Все плохое берет от Маши»: действительно ли современные мультсериалы портят детей

Сериал «Маша и Медведь» в эфире уже почти 15 лет. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

- А ну выключи! - скомандовала подруга, прерывая наш разговор. Приказ получил трехлетний сын, когда на экране телевизора замелькал мульт фильм «Маша и Медведь». Ванюшка - преданный фанат сериала.

- А что плохого в Маше? - спрашиваю.

- Раздражает! Всего криком добивается, все крушит и ломает. Сын, насмотревшись на нее, потом мне такие же сцены устраивает, дом переворачивает вверх дном. И Медведь хорошему не научит - потакает этой Маше, все спускает с рук.

Лена оказалась такая не одна. На форумах - баталии! Под раздачу попали не только мультик «Маша и Медведь», но и «Барбоскины», чьи дети «без внимания родителей совсем одичали», Домовой Буба -«мычащий дегенерат, который оставит деток без мозгов», «Белка и Стрелка» - они «оскверняют советскую историю».

«Комсомолка» разбиралась, так ли плохи современные мультики.

«Ябеда, родителям жалуется»

Устраиваю эксперимент. Иду в гости к племянникам: Маше - 5 лет, брату Ване - 7.

- О, Роза, моя любимая, - запрыгала девочка, увидев на экране голубоглазую блондинку с хвостиками из «Барбоскиных».

- А за что ты ее так любишь?

- Она красивая! - ребенок смотрит с недоумением. Мол, что за вопросы?!

В разговор вклинивается мама ребятишек:

- А вот брат Розы, Гена, очень умный. Не хочешь стать, как он?

- Он же мальчик! Пусть лучше Ванька умным будет! - заявляет кнопка.

- А рыжей девочке Лизе надо подражать? - пытаюсь понять, отличает ли ребенок хорошие поступки от плохих.

- Н-е-е-т, - хором тянет ребятня.

- Она ябеда, родителям жалуется!

- Экзамен пройден! - говорю удивленной сестре.

Кстати, психологи рекомендуют делать с детьми разбор поступков героев мультфильмов. Но тут ребята сами разобрались.

Опустошение родительского кошелька

Следующий испытуемый - трехлетний Савелий. Он выбрал для просмотра рекламный ролик по «Маше и Медведю». Под музыку и без слов люди в кадре распаковывают коробки, достают игрушки из мультика.

- Папа, а ты мне такую Машу купиф? - глаза Савы горят. - А дом? А таких вОлков? А пожарный тушитель? И медведЁв тоже хочу!

- Один только дом медведя без мебели, наверное, тысячи 3 - 4 стоит, - подсчитывает отец. - В лучшем случае месяц поиграет и забудет. У нас так было с «Бубой» и «Мимимишками». Самый большой вред от этих мультиков - опустошение родительского кошелька.

Современные дети не воспринимают советскую анимацию

За время эксперимента сходила в гости в четыре семьи. Итог один: дети пищат от восторга, родители плюются. Создатели модных анимационных сериалов только успевают отбиваться от нападок. Твердят: «Воспитывают родители, а не мультики».

- Современные мультсериалы - больше про развлечение и отдых, чем про обучение, - уверена режиссер-мультипликатор мультфильмов «Маша и Медведь» Наталья Малыгина. - Ну кто из взрослых после тяжелого рабочего дня ради разгрузки включит лекцию по химии? Так же и ребенок! Он ходит в школу, посещает кружки и тоже мечтает расслабиться. Наши мульт фильмы более быстрые, яркие, громкие, чем те, которые выпускались несколько лет назад. За это современную анимацию тоже часто ругают. Но тому есть причина - изменившийся темп жизни. И вашему ребенку трудно воспринимать анимацию 50 - 80-х годов, на которой выросли вы.

Маша научила показывать характер

Алина Кукушкина - актриса дубляжа, подарившая Маше голос в первых двух сезонах «Маши и Медведя», своей озорной героине только благодарна. Мультфильму уже 15 лет, Алине сейчас 21. Живет в Москве. Учится в университете на маркетолога, работает организатором мероприятий и праздников, как и ее мама. Кстати, именно благодаря маме Алина и стала голосом Маши.

- Она работала в рекламном агентстве, мне было 6 лет, и я часто ходила к ней на работу, - рассказывает Алина.

- С ней трудился Денис Червяцов, сейчас он режиссер мультфильма «Маша и Медведь». С Денисом мы всегда болтали. Однажды ехали вместе в метро, я что-то бубнила себе под нос. Денис услышал и предложил маме попробовать меня в новый проект. Утвердили!

Часто слышу: мол, Маша учит плохому, мультик надо запретить. Не согласна! Я в детстве была полной противоположностью своей героини - тихоней и маминым хвостиком. А Маша научила меня не бояться показывать характер. Люблю мультфильм за то, что в нем видна линия отношений родителей и ребенка. Малышам показывают, что веселиться можно, но в меру, и взрослые вовсе не враги.

В образы героев вносят корректировки

- Мы рекомендуем родителям внимательно относиться к тому, что смотрят их дети, - говорит Марина Малыгина, пресс-секретарь киностудии «Союзмультфильм». - Различных видеоматериалов сейчас в разы больше, чем во времена нашего детства. В советское время «Союзмультфильм» выпускал 30 мультфильмов в год, и этого было более чем достаточно, а сейчас... Но сравнивать мультфильмы те и сегодняшние не имеет смысла, наши дети живут в совершенно другом мире, в другом визуальном контексте. Задача анимационных студий - найти тот визуальный язык, который будет ребятишкам понятен. Тогда можно, как и много лет назад, рассказывать о вечных ценностях: добре, дружбе, творчестве, взаимовыручке, уважении к старшим и др. При этом подавляющее большинство российских анимационных студий при создании контента консультируются с профильными психологами. Мы на «Союзмультфильме» также регулярно проводим фокус-группы, куда входят и дети, и родители, изучаем мнения, анализируем, иногда вносим корректировки в визуальный ряд, образы, сюжеты. Рекомендуем родителям больше обращаться к популярным отечественным телеканалам, сетки которых выстроены с учетом возрастных градаций аудитории и их предпочтений. Можно спокойно оставить ребенка у экрана и быть уверенным, что он смотрит качественные, развивающие мультфильмы

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Виталий МИЛОНОВ, депутат Государственной Думы России:

- Если в советские годы мы знали все хорошие мультфильмы наизусть, так как их показывали два раза в сутки, то сейчас существуют каналы, где контент для детей крутят круглосуточно. В погоне за рейтингами, просмотрами и коммерческим успехом качество, конечно, страдает. Ценностные вещи заменили вещи более зрелищные, то есть мы буквально променяли высокую кухню на фастфуд. Чтобы рынок не погубил анимацию как вид искусства, необходимо участие государства и самое главное - контроль. Стоит создать специальный совет, в который войдут педагоги, психологи, представители родительского сообщества и религиозных организаций.

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