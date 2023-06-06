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Происшествия6 июня 2023 8:25

Второй "Боярышник"? В Иркутске проверят наличие напитка "Мистер сидр", от которого умерли 28 людей в разных регионах

В Иркутской области проведут проверки по выявлению ядовитого напитка «Мистер сидр»
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Пострадавшие отравились алкогольным пивным напитком под торговым наименованием «Мистер сидр».

Пострадавшие отравились алкогольным пивным напитком под торговым наименованием «Мистер сидр».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Началось с Ульяновской области, дошло до Самарской: с 3 по 5 июня в больницы городов России стали попадать люди с одинаковыми симптомами. Всем пациентам врачи ставили один диагноз - алкогольное отравление. 28 людей погибли прямо в реанимации. И еще 82 пострадали. Предварительная причина, как выяснилось, напиток, который все они употребляли.

- Пострадавшие отравились алкогольным пивным напитком под торговым наименованием «Мистер сидр», изготовленным на территории Самарской области, - рассказывают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

В Иркутской области все спокойно – отравлений нет. Но вопрос, а есть ли этот напиток на прилавках, есть. Так, в Приангарье пройдут проверки по выявлению смертельного сидра. Организации, которые продают спиртное, должны провести у себя ревизию и уничтожить опасный товар. Также специалисты займутся мониторингом торговых сетей.

- В случае выявления данного товара в торговой сети просим незамедлительно сообщать в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, - добавляют сотрудники ведомства.

Напомним, что семь лет назад подобная трагедия произошла и в Иркутске. Тогда в разгар новогодних каникул в реанимации стали поступать десятки горожан. И все с алкогольным отравлением. Позже окажется, что причина многих смертей крылась в ядовитом «Боярышнике», а точнее в содержащемся в нем метиловом, а не этиловом спирте. Метанол – смертельный яд.

«Боярышник» - не алкоголь, это бытовое средство. Но стоило дешевле водки, поэтому его и покупали. Тогда погибло 77 жителей области. После трагедии началось расследование. Были заведены уголовные дела. Перед судом в итоге тогда предстали поставщики и продавцы смертельного напитка. Все получали реальные сроки. Но некоторые из них пытались скрыться от правосудия. Только в феврале 2020 года удалось наказать 44-летнего поставщика, который привез около двух тысяч пластиковых бутылок «Боярышника» предпринимателям города.

- Мужчина признан виновным по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору», - сообщает сайт Управления Генпрокуратуры Российской Федерации. – Подсудимый приговорен 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 200 000 рублей.

«Боярышник» он завез без сопроводительных документов, сертификатов и деклараций, удостоверяющих легальность производства, оборота и качества товара.

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