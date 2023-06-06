Второй "Боярышник"? В Иркутске проверят наличие напитка "Мистер сидр", от которого умерли 28 людей в разных регионах

Пострадавшие отравились алкогольным пивным напитком под торговым наименованием «Мистер сидр». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Началось с Ульяновской области, дошло до Самарской: с 3 по 5 июня в больницы городов России стали попадать люди с одинаковыми симптомами. Всем пациентам врачи ставили один диагноз - алкогольное отравление. 28 людей погибли прямо в реанимации. И еще 82 пострадали. Предварительная причина, как выяснилось, напиток, который все они употребляли.

- Пострадавшие отравились алкогольным пивным напитком под торговым наименованием «Мистер сидр», изготовленным на территории Самарской области, - рассказывают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

В Иркутской области все спокойно – отравлений нет. Но вопрос, а есть ли этот напиток на прилавках, есть. Так, в Приангарье пройдут проверки по выявлению смертельного сидра. Организации, которые продают спиртное, должны провести у себя ревизию и уничтожить опасный товар. Также специалисты займутся мониторингом торговых сетей.

- В случае выявления данного товара в торговой сети просим незамедлительно сообщать в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, - добавляют сотрудники ведомства.

Напомним, что семь лет назад подобная трагедия произошла и в Иркутске. Тогда в разгар новогодних каникул в реанимации стали поступать десятки горожан. И все с алкогольным отравлением. Позже окажется, что причина многих смертей крылась в ядовитом «Боярышнике», а точнее в содержащемся в нем метиловом, а не этиловом спирте. Метанол – смертельный яд.

«Боярышник» - не алкоголь, это бытовое средство. Но стоило дешевле водки, поэтому его и покупали. Тогда погибло 77 жителей области. После трагедии началось расследование. Были заведены уголовные дела. Перед судом в итоге тогда предстали поставщики и продавцы смертельного напитка. Все получали реальные сроки. Но некоторые из них пытались скрыться от правосудия. Только в феврале 2020 года удалось наказать 44-летнего поставщика, который привез около двух тысяч пластиковых бутылок «Боярышника» предпринимателям города.

- Мужчина признан виновным по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору», - сообщает сайт Управления Генпрокуратуры Российской Федерации. – Подсудимый приговорен 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 200 000 рублей.

«Боярышник» он завез без сопроводительных документов, сертификатов и деклараций, удостоверяющих легальность производства, оборота и качества товара.

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