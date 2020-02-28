2020-02-28T04:48:16+03:00
Общество

Поставщика смертельного «Боярышника», от которого умерли 77 человек в Иркутске, приговорили к 2.5 годам колонии

Жидкость содержала метиловый спирт
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Сбытчика ядовитого «Боярышника» в Иркутске приговорили к 2.5 годам колонииСбытчика ядовитого «Боярышника» в Иркутске приговорили к 2.5 годам колонииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В конце декабря 2016 года Иркутск упоминался в новостных лентах всех информагентств, всех телеканалов. Привлекли такое внимание десятки человек в реанимации и десятки смертей сибиряков от ядовитого «Боярышника», который содержал метиловый спирт. Такая трагедия накануне новогодних праздников…

В срочном порядке тогда продукцию изъяли из магазинов, было заведено несколько уголовных дел. Поставщиков и продавцов судили, они получали реальные сроки. Но некоторые из них пытались скрыться от правосудия. Так, только в феврале этого года удалось наказать поставщика около двух тысяч пластиковых бутылок, которые 44-летний иркутянин вместе со своим знакомым поставили предпринимателям города.

- Мужчина признан виновным по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору», - сообщает сайт Управления Генпрокуратуры Российской Федерации. – Подсудимый приговорен 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 200 000 рублей.

В то время, как 44-летний поставщик скрывался от правосудия, его подельника задержали раньше. Мужчина уже отбывает наказание – в сентябре 2019 года его приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы.

Следователями было установлено, что продукция, привезенная мужчинами, была без сопроводительных документов, сертификатов и деклараций, удостоверяющих легальность производства, оборота и качества товара.

Читайте также:

Через год после запрета «Боярышника» сибиряки перешли на муравьиный спирт. «Комсомолка» попыталась найти смертельный концентрат для ванн в Иркутске, где в конце 2016-го от массового отравления умерли 77 человек [фото, аудио, видео]

Шестое дело отправлено в суд: генпрокуратура утвердила еще одно обвинение о сбыте «Боярышника» в Иркутске. Перед трагедией обвиняемый продал почти две тысячи бутылок со смертельной жидкостью местному предпринимателю (подробности)

Выживший после отравления «Боярышником» в Иркутске: «Спасибо врачам, что вытащили меня с того света». 43-летний автослесарь рассказал, что он чувствовал после рюмки суррогата [фото, видео, аудио]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Отравление суррогатным алкоголем в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему в Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Новости 24
Лжесотрудники МЧС вымогают у предпринимателей деньги
Штраф выплатит иркутянин, за то, что не сажал ничего на земле, предназначенной для сельхозугодий
Был задержан с наркотиками и пытался задушить полицейского
Торговец контрафактной одежды из Слюдянки пытался откупиться от полицейских
Повесил бутсы на гвоздь: футболист иркутского «Зенита» Алексей Ющук завершил карьеру
Сборная Венгрии сыграет с иркутским "Рекордом" перед чемпионатом мира по хоккею с мячом
Автомобиль с водителем и пассажирами провалился под лед на Байкале
Иркутян, купивших билеты на чемпионат мира по бенди в Иркутске, предлагают освободить от работы в день матча
Команда АО «Ангарскцемент» стала одним из лидеров конкурса «Территория профессионалов–2020»
Усольчанин перевел аферистам почти 100 тысяч в надежде заработать на рынке ценных бумаг
Больше тонны "ничейного" нефрита отдали государству
СК: арестованы экс-полицейские, которые ударили электрошокером иркутянина
За попытку откупиться на месте от инспектора ДПС сибиряк заплатит штраф в полмиллиона
«Ростелеком» установит видеонаблюдение в Иркутске к чемпионату мира по хоккею с мячом
Налог с продажи квартиры: Сергей Сокол предложил уменьшить срок владения жильем, при котором можно не уплачивать налог
«Комсомолка» приглашает читателей на празднование Масленицы
«Ростелеком» будет бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи
Стало известно о новых кадровых назначениях в администрации Иркутской области
Состоялось первое в текущем году заседание Совета ТПП Восточной Сибири