Поставщика смертельного «Боярышника», от которого умерли 77 человек в Иркутске, приговорили к 2.5 годам колонии

В конце декабря 2016 года Иркутск упоминался в новостных лентах всех информагентств, всех телеканалов. Привлекли такое внимание десятки человек в реанимации и десятки смертей сибиряков от ядовитого «Боярышника», который содержал метиловый спирт. Такая трагедия накануне новогодних праздников…

В срочном порядке тогда продукцию изъяли из магазинов, было заведено несколько уголовных дел. Поставщиков и продавцов судили, они получали реальные сроки. Но некоторые из них пытались скрыться от правосудия. Так, только в феврале этого года удалось наказать поставщика около двух тысяч пластиковых бутылок, которые 44-летний иркутянин вместе со своим знакомым поставили предпринимателям города.

- Мужчина признан виновным по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору», - сообщает сайт Управления Генпрокуратуры Российской Федерации. – Подсудимый приговорен 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 200 000 рублей.

В то время, как 44-летний поставщик скрывался от правосудия, его подельника задержали раньше. Мужчина уже отбывает наказание – в сентябре 2019 года его приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы.

Следователями было установлено, что продукция, привезенная мужчинами, была без сопроводительных документов, сертификатов и деклараций, удостоверяющих легальность производства, оборота и качества товара.

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