Рассказываем, кому работодатели обещают платить 170 тысяч в месяц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"И кто, интересно, такие деньги получает?!" - наверняка, переспросят многие. Сумма в 72 тысячи рублей в месяц не всем кажется реальной, а между тем именно такую озвучил Иркутскстат (средняя начисленная зарплата за март). Понятно, что это средняя температура по больнице: например, в добыче полезных ископаемых запросто зарабатывают до 181 тысячи рублей, а в гостиницах и общепите - 35 тысяч. Разбег большой. И по-прежнему самый высокий спрос - на рабочих. Их готовы оторвать с руками.

"Сварщик? Берем!"

- Сохраняется тенденция преобладания спроса на рабочие профессии, - подтвердили в министерстве труда и занятости Приангарья. - По данным на 1 июня, в центре занятости Иркутска - 12702 вакансии, в том числе 8861 (69,8%) - по рабочим профессиям. Из них места в строительной отрасли составляют 33,6%. Остро нужны квалифицированные каменщики, бетонщики, арматурщики, штукатуры, рамщики, плотники, облицовщики, маляры, станочники, повара, кровельщики, электрогазосварщики и не только.

Оно и неудивительно: город расширяется, появляются новостройки, обрастают коммуникациями. Плюс многих нанимают не только в Иркутске, но и по области на вахту, на крупные предприятия по добыче нефти, газа, золота. Там условия посложнее, как никак, уезжать на месяц из дома захочет не каждый, но зато и зарплата соответствующая. Вот, например, сварщики в нашем регионе могут получать от 74 до 172 тысяч рублей в месяц! Это, кстати, самое жирное предложение для них по Сибири.

Очень востребованы, конечно же, врачи и медсестры. А еще всегда требуются уборщики, грузчики и дворники.

За кадры готовы побороться

В Иркутске, по данным минтруда региона на 1 июня, уровень регистрируемой безработицы - 0,32% , что ниже, чем год назад. Так что компаниям, возможно, придется конкурировать за кадры.

- Показатели рынка труда подтверждают снижение критичности трудоустройства на фоне установившейся рекордно низкой безработицы, - комментирует главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. - Рынок труда вновь ощущает эффект демографической ямы - «вымывание» молодых и трудоспособных. Количество людей, которые хотят и могут работать, уменьшается по ряду причин: демография, релокация и другие. Для самих соискателей это плюс - меньше конкурентов, более лояльные работодатели. Но для бизнеса это серьезный вызов. Средний срок привлечения кандидатов за последнее время увеличился в 1,5 раза. Очевидно, в таких условиях будут расти не только сроки закрытия вакансий, но и стоимость привлечения кандидатов.

КСТАТИ

Вторые в Сибири по уровню зарплат

А вот в целом по итогам января-марта 2023 года средняя зарплата в Иркутской области, по данным Новосибирскстата, составила 67 тысяч рублей. В сравнении с другими регионами Сибири - это второе место. Опережает нас с суммой в 72 тысячи рублей только Красноярский край, где тоже много производств и предприятий по добыче полезных ископаемых, на которых хорошо платят. На третьем месте Кемеровская область с 60 тысячами в месяц.

КОНКРЕТНО

Топ-5 оплачиваемых вакансий в мае*

Эксперт по сметной документации на железную дорогу - 89 - 120 тысяч рублей.

Инженер по контролю и качеству строительства - 110 тысяч.

Главный менеджер по работе с ключевыми клиентами в банке - от 115,8 тысячи.

Специалист-гидротехник - от 120 тысяч.

Финансовый директор на нефтяном месторождении - 132 - 150 тысяч рублей.

*По данным портала SuperJob.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подработка на лето

Наступает пора отпусков, а это значит, что предприятиям понадобятся "лишние" рабочие руки - подменить тех, кто нежится на пляже, подхватить срочные проекты и задачи, подежурить по вечерам и выходным. Работодатели в Иркутской области, по данным hh.ru, уже открыли больше 1,4 тысячи таких вакансий. Больше половины из них не требуют опыта, так что подойдут студентам и начинающим специалистам.

- Самый большой выбор предложений в сфере продаж (34%), на втором месте - в сфере административного персонала, в том числе в качестве курьеров (24%), на третьем - сфера маркетинга, рекламы и PR (22%), - рассказали аналитики.

Заработок при этом составит от 28 тысяч. А вот варианты, где можно получить еще больше:

- специалист по тендерам - от 50 тысяч,

- сборщик-курьер по доставке продуктов - до 58 тысяч,

- водитель на автомобиль компании - от 60 тысяч,

- менеджер по продажам - от 70 тысяч,

- водитель-курьер - от 105 тысяч,

- автор научных работ по медицине - до 150 тысяч,

- региональный торговый представитель - от 150 тысяч.