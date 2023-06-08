За рулем был пьяный отчим: восьмилетняя девочка на ходу выпала из машины в Иркутске

Отчим был пьян: в Иркутске восьмилетняя девочка выпала из машины на ходу. Фото: Госавтоинспекция региона

В Октябрьском округе Иркутска 7 июня 2023 года во время движения автомобиля из салона выпала девочка восьми лет. Об этом рассказывает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своих социальных сетях.

-Происшествие случилось примерно в 19.00. В машине ехала семья из четырех человек, за рулем "Рено Логан" был 32-летний мужчина. В один момент он допустил падение из салона своей восьмилетней падчерецы, все произошло во время движения авто, - говорят в инспекции.

Не уточняется, при каких обстоятельствах произошло падение. Машина ехала со стороны озера "Квадрат", вдоль плотины ГЭС, уточнили в ведомстве. Известно, что девочке потребовалась помощь медиков.

Инспекторы заподозрили, что мужчина был пьян. После проверки с помощью алкотестера это опасение подтвердилось. Сейчас в отношении мужчины составили административные материалы, а машина отправлена на спецплощадку.