В День России в Иркутске изменится схема движения транспорта, а часть остановок исключат Фото: Мария ЛЕНЦ

12 июня в Иркутске пройдут мероприятия, посвященные Дню России. В связи с этим жителей будут ждать некоторые изменения в движении транспорта. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

Как будут ходить автобусы в День России в Иркутске 12 июня 2023

Автобусы №№ 3, 16, 23, 49, 64, 67, 80 в направлении от Глазковского моста в центр города поедут по Степана Разина, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. В обратном направлении транспорт будет курсировать по Канадзавы, Марата, Чкалова. На остановках «Сквер им. Кирова» и «Площадь графа Сперанского» пассажиры не смогут ни зайти, ни выйти.

В то же время автобусы №№ 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66 от Глазковского моста будут проезжать по улицам Степана Разина, Свердлова, Ленина, а в обратном направлении – после улицы Карла Маркса уезжать по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

Помимо этого, сообщается, что автобусы №№ 7к, 90 по направлению Глазковского моста после улицы Ленина будут сворачивать к улицам Канадзавы, Марата, Чкалова. При этом общественный транспорт не будет останавливаться на площади Сперанского.

Подробнее с изменениями вы можете ознакомиться на сайте администрации города.