Салют в Иркутске традиционно устраивают на крупные мероприятия. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Салют в Иркутске традиционно устраивают на крупные мероприятия. Так, в этом году его можно было посмотреть 1 мая в честь присвоения областному центру статуса города трудовой доблести. И, конечно, в День Победы 9 мая - также на Нижней Набережной. Ну а 12 июня во всей стране будут отмечать День России. Планируется ли салют на День России в Иркутске в 2023 году?

Салют на День России в Иркутске 2023

Как нам пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, праздничный салют в 2023 году не планируется. К слову, его не было и в прошлом. В последний раз на День России в городе фейерверк устраивали аж в 2016 году.

Тем не менее, в программе много других мероприятий, которые можно будет посетить в этот день. Планируется «Байкальская ярмарка», на которой можно попробовать товары от местных производителей и народных центров, областной этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», фестиваль национальных культур с участием более ста организаций, концерт-митинг. Кроме того, к нам приедут звёзды мирового масштаба - «Хор Турецкого» и арт-группа «SOPRANO». И хоть салюта на День России в Иркутске 2023 не планируется, праздник все равно будет ярким. Подробную программу читайте здесь