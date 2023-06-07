Кто из звезд выступит на День России в Иркутске 2023 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каждый год на День России в столице Приангарья выступают творческие коллективы и сольные артисты со всех уголков региона. А в этом году заглянут и артисты мирового масштаба! Кто из звезд выступит на День России в Иркутске 2023?

Кто из звезд выступит на День России в Иркутске 2023

Жители и гости города смогут бесплатно насладиться музыкой арт-группы «Хор Турецкого» и шоу женских голосов «SOPRANO». По информации на официальном сайте артистов, они подготовили праздничную программу «Песни России» - это популярные хиты групп разных поколений. Концерт пройдет на площади графа Сперанского в 17:00. Как сообщают организаторы, он продлится два часа.

«Хор Турецкого» - это музыкальный коллектив, который основал Народный артист России Михаил Турецкий. Как правило, билеты на концерт хора в Иркутске стоят от 800 до 5000 рублей. Арт-группа «SOPRANO» - женская версия хора Турецкого. В ее составе девять талантливых артисток.

Так, кто из звезд выступит на День России в Иркутске 2023, уже известно. Помимо этого, программа 12 июня будет насыщенная. Планируется «Байкальская ярмарка», на которой можно попробовать товары от местных производителей и народных центров, областной этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», фестиваль национальных культур с участием более ста организаций, а также концерт-митинг. Подробную программу читайте здесь.