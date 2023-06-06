Хор Турецкого, дегустации и казачьи пляски: куда сходить на День России в Иркутске 2023 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День России - государственный праздник, который ежегодно отмечают 12 июня. Он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. В 2023-м он выпадает на понедельник, и этот день является для всех официальным выходным. Традиционно по всей стране устраивают патриотические акции, народные гуляния, концерты и, конечно, вывешивают триколор. Мы выяснили, как отметят День России в Иркутске 2023.

День России в Иркутске 2023 - полная программа мероприятий

11:00-14:00 - Байкальская ярмарка

Одна из любимых иркутских традиций 12 июня - Байкальская ярмарка, на которой можно попробовать продукты от местных производителей по сниженной цене. В сквере имени Кирова представят ароматную выпечку, свежую колбасу, молочку, рыбу, яйца и многое другое. В программе - песни и танцы, а также увлекательные викторины и конкурсы, на которых можно выиграть продуктовые корзины или книги. Так, в прошлом году гости ярмарки попробовали пятиметровый пирог и приняли участие в чемпионате по поеданию поз.

Организовывает мероприятие «Комсомольская правда» совместно с Общественной палатой Иркутска, городской администрацией и правительством Иркутской области. И уже в 12-й раз.

13:00-15:00 - Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг»

Конкурс «Казачий круг» с 2011 года проводится по всей России. В нем принимают участие профессиональные и любительские казачьи творческие коллективы и отдельные исполнители. Мероприятие призвано поддержать самобытную казачью культуру, обменяться опытом и познакомить с ней зрителей. В День России в Иркутске 2023 на площади Сперанского пройдёт региональный отборочный этап конкурса. Лучшие артисты смогут представлять Прибайкалье на «Казачьем круге» в Москве.

14:00-16:00 - Фестиваль национальных культур

Ещё одна иркутская традиция - собирать в День России представителей разных национально-культурных центров. На сегодняшний день в Прибайкалье зарегистрировано более 100 таких организаций. В сквере Кирова планируются мастер-классы, спортивные площадки и выставки народной атрибутики. Ну и, конечно, куда без угощений! Можно будет попробовать необычные национальные блюда.

15:00-17:00 - торжественный концерт «Вместе мы - Россия!»

В концерте-митинге «Мой дом – Россия», который пройдёт в Иркутске на площади графа Сперанского, примут участие творческие любительские коллективы, вокалисты, танцоры и чтецы. Их точное число организаторы пока умалчивают, но признаются, что будет зрелищно - как и в прошлом году. Тогда на сцену вышли более 200 человек из десяти муниципальных образований Иркутской области. Артисты исполнят известные патриотические песни. Зрители могут подпевать - это поощряется.

Кто из звезд выступит на День России в Иркутске 2023

С 17:00 до 19:00 также на площади графа Сперанского организаторы обещают концертные выступления Хора Турецкого и арт-группы «SOPRANO».

«Хор Турецкого» - известный музыкальный коллектив, основанный Народным артистом России Михаилом Турецким. Диапазон солистов арт-группы достигает 4,5 октав - от самого низкого баса-профундо до самого высокого мужского сопрано. Как правило, билеты на концерт хора в Иркутске стоят от 800 до 5000 рублей. На Дне России же артистов можно будет послушать бесплатно.

Арт-группа «SOPRANO» - женская версия хора Турецкого. В ее составе девять талантливых артисток.

Работа транспорта на День России в Иркутске 12 июня 2023

Как изменится движение транспорта на День России в Иркутске 2023, пока неизвестно. Как рассказали в администрации города, информация появится ближе к концу рабочей недели.

Традиционно во время больших праздников в городе частично перекрывают улицы вблизи сквера Кирова, где сосредоточены основные праздничные мероприятия. Жителям города сообщают об этом заранее, озвучивая, как изменятся маршруты общественного транспорта, и как объезжать перекрытия на личных автомобилях

КСТАТИ

Будет ли салют на День России в Иркутске 2023

А вот салюта, по словам представителей мэрии, на День России не будет. Как правило, его устраивают только в крупных городах-миллионниках. В Иркутске же в этом году фейерверком любовались 1 и 9 мая. Но и без того программа празднования Дня России насыщенная.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Регата «Парусное лето»

В этом году регата «Парусное лето» проходит с 9 по 12 июня. В День России состоится заключительный и самый зрелищный этап гонки. Посмотреть на спортсменов и любителей можно будет с берега - гонка состоится на Иркутском водохранилище в 07:00.