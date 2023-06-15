Стала известна причина массового отравления шаурмой в Братске

Роспотребнадзор выявил причину массового отравления шаурмой жителей Братска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжается эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией заболеваемости острой кишечной инфекцией среди жителей Братска. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

-Всего госпитализировано 35 жителей, среди которых и девять детей. Остальные заболевшие сейчас на амбулаторном лечении, - говорят в ведомстве.

Все пострадавшие связывают свое плохое самочувствие именно с употреблением шаурмы в кафе "Шаурму хочу".

Роспотребнадзор провел лабораторные исследования и выяснил, что в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл.

Ранее сообщалось, что владелец кафе «Шаурму хочу» задержан в Братске. Само заведение сейчас временно закрыто. После обеда в этом заведении за минувшие два дня с признаками отравления в скорую помощь обратились 62 человека.