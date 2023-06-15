Число пострадавших выросло до 62: в Братске задержали хозяина шаурмичной, где произошло массовое отравление

Число пострадавших от некачественной шаурмы в Братске возросло до 62 Фото: СУ СКР по Иркутской области

Владелец кафе «Шаурму хочу» задержан в Братске. После обеда в этом заведении за минувшие два дня с признаками отравления в скорую помощь обратились 62 человека. По данным на утро 15 июня, 29 пациентов находятся в больнице, в том числе 5 детей в возрасте от 8 до 14 лет. Против предпринимателя следователи СК завели уголовное дело за «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

На кухню шаурмичной уже заглянули эксперты, которые отобрали пробы продуктов, воды, и смывы с кухонных приборов и техники, которые направили на лабораторные исследования. Уже оглашены итоги проверки.

- Специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения требований санитарного законодательства, нарушен технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников, - отмечают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время кафе временно закрыто. Материалы дела направлены в суд, чтобы прекратить работу заведения. Ситуацию на личный контроль поставил губернатор Игорь Кобзев. Следователи СК допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших. Изъяты гриль-печи и документация.

Напомним, ранее корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с братчанами, которые заразились острой кишечной инфекцией из-за съеденной шаурмы.

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