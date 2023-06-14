«Найдена будет не волонтерами и не спасателями»: экстрасенсы о поисках пропавшей в Иркутске 1,5-годовалой девочки

В Иркутске шестой день продолжаются поиски бесследно пропавшей полуторагодовалой девочки. Фото: СУ СК Иркутской области

В Иркутске шестой день продолжаются поиски бесследно пропавшей полуторагодовалой девочки.

Как рассказывала КП-Иркутск, в пятницу, 9 июня малышка вместе с родителями находилась на берегу реки вблизи СНТ «Просвещение». В какой-то момент ребенок пропал из виду родителей.

Мать пропавшей обратилась с заявлением в полицию. Уже через некоторое время к месту съехались правоохранители, сотрудники МЧС, волонтеры поисково-спасательных отрядов. Ориентировка с фотографией девочки облетела социальные сети. К поискам подключились и неравнодушные жители города.

За прошедшие дни добровольцы не раз прочесывали лес, береговую линию, вели поиск с воды. Малышку искали даже с воздуха – при помощи беспилотных летательных аппаратов. Водолазы совершили несколько погружений в те точки, которые заинтересовали поисковиков на снимках с квадрокоптеров. Безрезультатно!

- Условия для поисков девочки крайне небезопасные, - рассказывали корреспонденту КП-Иркутск волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». – У Ушаковки очень быстрое течение. Тем более из-за дождей уровень реки поднялся. Увидеть дно сложно, вода слишком мутная. Эхолоты не выдают нам четкой картинки. А еще в воде много коряг, завалов и промоин. Из-за этого до некоторых мест даже сложно добраться.

Волонтеры тут же подключились к работе по поиску ребенка. Фото: предоставлено пресс-службой отряда "ЛизаАлерт"

Тем временем, следователи СК Иркутской области завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи предполагают, что с девочкой произошел несчастный случай – могла утонуть. На это же указывает тот факт, что поисковой собаке удалось взять след. Но он оборвался прямо у воды…

И вот на шестой день стало известно, что полицейские расширили зону поисков.

- Ориентировки с описанием внешности девочки направлены в населенные пункты, которые прилегают к Ангаре. Это Ангарск, Усолье-Сибирское, Бохан, Свирск и Залари, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Громкая история исчезновения ребенка привлекла внимание и людей, которые называют себя экстрасенсами. В социальных сетях они высказывают предположения о местоположении пропавшей.

«Найдена будет не волонтерами и не спасателями. А обычными отдыхающими или рыбаками. Завтра-послезавтра».

«Девочка жива. Рядом с ней мужчина, который, возможно, является родственником. Она в доме, где для нее дружеская атмосфера. Заманили обманом!».

«Стоит в воде она. Дорога рядом, возможно, храм. Два места. Не там, где берег высокий, а напротив, где берег низкий. Рядом искали, но она в чем-то закрыта с головы до ног. Водой, пакетами или землей. Найдут. Известие скоро будет».

«Она где-то спряталась сама, либо спрятали».

«Находится в опасности. Жива. Поиски будут долгими».

«У меня по картам выходит, что жива. Рядом с ней молодая девушка или парень».

«Мне идут плохие ощущения. Больше идет холодная энергетика. Надеюсь, что ошибаюсь».

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