«Следы обрываются у воды». Волонтеры раскрыли подробности поисков 1,5-годовалой девочки в Иркутске

Последний раз малышку видели 9 июня на берегу реки Ушаковка. Фото: предоставлено пресс-службой отряда "ЛизаАлерт"

В Иркутске пятый день продолжаются поиски полуторагодовалой девочки. Последний раз малышку видели 9 июня на берегу реки Ушаковка, где она находилась вместе с родителями. Взрослые отдыхали на свежем воздухе, пили алкогольные напитки и в какой-то момент обнаружили, что ребенок пропал. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и МЧС, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Искали на земле, с воды и воздуха

- Мы очень тесно сотрудничаем с органами МВД и они передают нам информацию об активных поисках. Так произошло и в этот раз. Мы сразу поняли, что ребенок и вода – это очень нехорошее сочетание, поэтому тут же подключились к работе. С первых часов поиска на месте также были волонтеры поисковых отрядов «111.62», Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), кинологический отряд добровольцев «Сарма», поисковики из Хакасии и Красноярска, которые находились в Иркутске на форуме добровольческих отрядов, - рассказывает старший пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Иркутской области Варвара Буркова.

В первый же день волонтеры тщательно осмотрели территорию от места пропажи до устья реки. До самой темноты искали на воде, по суше и с воздуха.

Волонтеры тут же подключились к работе по поиску ребенка. Фото: предоставлено пресс-службой отряда "ЛизаАлерт"

Тем временем жители Иркутской области активно распространяли ориентировку малышки, а также следили за новостями в социальных сетях. Вечером 9 июня на официальной странице отряда «Лизы Алерт» Иркутской области появилась запись: «штаб по поиску на сегодня свернут». Пользователи соцсетей задались вопросом: мол, почему? Ведь нужно искать и не терять драгоценное время.

- Много критики в наш адрес было из-за того, что мы свернули штаб. На самом деле мы действовали по алгоритмам. У нас отработана система, что если мы не можем найти человека по горячим следам в первое время и у нас нет больше данных о том, где он может оказаться, то мы закрываем штаб и продолжаем вести только информационный поиск. Затем, когда появляется информация, то снова разворачиваем штаб, - поясняет Варвара Буркова. – Это маленький ребенок и у него нет точек привязок как у более взрослого, который мог уйти в магазин, к кому-то из знакомых и т.д. Поэтому мы ждали свидетельств от соседей семьи, знакомых, просто людей, которые могли обнаружить ребенка и сообщить об этом. К тому же уже стало темно и вести поиск не предоставлялось возможным.

Всегда есть надежда на чудо

Однако свидетельств на горячую линию отряда не поступало. И основной рассматриваемой версией стал несчастный случай – девочка могла утонуть в реке. На это также указало то, что поисковая собака взял след ребенка, который обрывается как раз у воды.

- Мы приезжали еще два дня. Активно работали с водолазами, они погружались в те точки, которые заинтересовали поисковиков на снимках с квадрокоптеров. Добровольцы повторно обошли береговую линию до устья реки Ушаковки, - рассказывает Варвара. – Работали со специальной редкой техникой, запускали подводные дроны.

В первый же день волонтеры тщательно осмотрели территорию от места пропажи до устья реки. Фото: предоставлено пресс-службой отряда "ЛизаАлерт"

Как поясняет волонтер отряда, условия для поисков девочки крайне небезопасные. Течение Ушаковки быстрое, к тому же из-за дождей река поднялась и вода сильно мутная. Из-за этого эхолоты, которыми пользуются добровольцы не выдают четкой картинки. Приборы выдают лишь небольшой сектор обзора.

К тому же в воде много коряг, завалов и промоин. Добраться туда сложно. Сейчас волонтеры отряда «ЛизаАлерт» ждут, когда вода немного спадет, чтобы они могли продолжать вести поиски. В целях безопасности сотрудники МЧС не разрешают им пока выходить на реку. Известно также, что на Ушаковке установлены сети, с помощью которых удастся достать тело, если девочка погибла.

Несмотря ни на что, волонтеры отряда не теряют надежды, что девочка все же может найтись живой. Фото: предоставлено пресс-службой отряда "ЛизаАлерт"

- История поисков очень сильно откликнулась у жителей Иркутской области. Нам часто звонят, пишут, спрашивают нашлась ли девочка, предлагают свою помощь, хотят принять участие в поисках, - рассказывает Варвара. – Несмотря ни на что, мы никогда не опускаем руки и не теряем надежды, что девочка все же может найтись живой. Ведь случаются же чудес! К тому же в истории отрядов «ЛизаАлерт» были случаи, когда дети находились спустя несколько дней!

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