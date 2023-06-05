Сибирячка вернулась в закрытый город спустя почти 30 лет, и вот что она нашла в родительской квартире

Людмила и Андрей Эповы с тремя детьми жили в закрытом городе Островном Мурманской области. Фото предоставлено героями публикации.

Информацию о своих родителях Анна, Евгения и Андрей Эповы по крупицам собирают на протяжении всей жизни. В 1995 году дети остались круглыми сиротами и были вынуждены переехать из Мурманской области к самому близкому на тот момент человеку – бабушке по линии отца. 71-летняя женщина жила в Бурятии и взяла на себя воспитание внуков. Ребята выросли и обзавелись своими семьями. Самый старший Андрей трудится автомехаником и воспитывает трех детей, Евгения стала учителем и мамой трех ребятишек, а Анна живет в Улан-Удэ с 12-летним сыном и ведет собственный бизнес. Сестры и брат решили вернуться на малую родину, чтобы отыскать могилы матери и отца, а также проведать родительскую квартиру, но это оказалось практически невозможно. В городе Островном, бывшей советской базе атомных подлодок, действует жесткий режим ЗАТО (Закрытое административно-территориальное образование – прим. ред.). Чтобы получить разрешение на въезд, необходимо официальное приглашение проживающих в нем родственников. Таковых у Эповых не было. Однако спустя почти 30 лет после переезда они все же нашли способ увидеть своими глазами город детства. Об этом в материале КП-Иркутск.

Папа умер вскоре после мамы

Благодаря архивным записям и рассказам близких, Анна Эпова узнала, что ее мать Яковлева Людмила Николаевна родилась в городе Гуково Ростовской области в 1961 году. Позже жила в Тосно, под Санкт-Петербургом, где познакомилась с будущим мужем. Тот по долгу службы переехал вместе с 23-летней супругой в закрытый военный поселок Гремиха – далее Мурманск – 140 и город Островной. В 1984-м их брак распался. Однако вскоре женщина выходит замуж за 27-летнего Андрея Эпова, служившего в ВМФ по контракту. Почти через год у них родился первенец. Всю свою жизнь глава семейства посвятил флоту, Людмила трудилась в детском саду помощником воспитателя.

Он служил в ВМФ, она работала в детском саду. Фото предоставлено героями публикации.

- Скорее всего, мама часто болела и лежала в больнице, из-за чего я редко ее видела. Но это только мое предположение. Помню лишь, как мы с отцом приходили к ее могилке и обкладывали холм красным кирпичом, - делится Анна Эпова.

Людмила Николаевна умерла, когда ей было всего 32 года. По заключению медиков причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Более подробной информации о случившемся в архивах нет. За все время найти близких со стороны матери Эповым так и не удалось. Они надеются, что те узнают родственницу по фото и фактам из биографии.

- Самое яркое воспоминание из детства о том, как папа собирался на службу. На голой беленой стене висело зеркало. Смотрясь в него, он надевал кашне Шейный платок или шарф – прим. Ред.), а под зеркалом, прижавшись к стене, стояла я. Это было моей маленькой традицией… - признается собеседница КП-Иркутск. - Знакомые отца, которые тоже жили в Островном, говорили, что после смерти мамы он замкнулся в себе и не хотел принимать помощь. Однако, по слухам, за нами все же приглядывала учительница брата. Так продолжалось 2 года, пока в июле 1995-го папы не стало. Врачи диагностировали цирроз печени, но сослуживцы уверили, что алкоголем он не увлекался. Думаю, что на его здоровье пагубно повлияла работа на танкере.

Больше никого в закрытом военном городе у ребят не осталось. Тогда сотрудники опеки оперативно начали готовить их к переезду.

- По словам старшей сестры, в момент смерти отца мы находились в реабилитационном центре в Москве. У каждого с собой было немного летних вещей, так как брать с собой больше запрещалось. По тем временам жили мы очень хорошо, но забрать одежду возможности не было. В столицу за нами прилетела бабушка, и вместе с ней мы уехали в Бурятию, в село Зун-Хурай Хоринского района. Воспитывать нас помогала тетя – родная сестра папы. В деревне мы окончили школу, после чего каждый поступил в университет.

Расспросы об умершем сыне вызывали у пожилой женщины слезы, из-за чего внуки старались не травмировать пенсионерку.

Архивные документы отыскали спустя 12 лет

- Тяга к истории нашей семьи у меня появилась после того, как я сама стала мамой в 2011 году, но бабушки на тот момент уже не было в живых, - рассказывает Анна. - Ответить на мои вопросы больше никто из близких не мог.

Первые попытки получить пропуск на бывшую базу советских подлодок жительница Улан-Удэ предприняла в 2011 году. Она верила, что на местном кладбище похоронены ее родители, но отыскать документы, подтверждающие это, в архивах Островного не удавалось. Однако сибирячка не переставала пытаться.

- Очередное заявление я отправила в начале января этого года. Мне казалось, что это невозможно, но справку о захоронении папы нашли! И это спустя 28 лет! 10 марта мне выдали пропуск, а 28-го числа я вылетела из Улан-Удэ в Москву, а оттуда – в Мурманск. Дальше пришлось 16 часов добираться на теплоходе, который ходит 2-3 раза в месяц.

Вымирающий город на Крайнем Севере

Сегодня в Островном располагается береговое хранилище отработавшего ядерного топлива. Если четверть века назад население Гремихи насчитывало больше 30 тысяч человек, то сейчас там живет меньше 1,5 тысяч. Город постепенно вымирал целыми кварталами. До сих пор на улицах стоят пустые пятиэтажки или, как говорят здесь, «законсервированные».

- К погоде Крайнего Севера готовилась основательно – надела несколько слоев одежды, укуталась, но оказалось, что температуры там схожи с нашими, - признается Анна Эпова. – Сойдя на землю, я первым делом отправилась на кладбище. Могилы тонули в сугробах. Обошла практически каждую, но, к сожалению, креста или памятника с именами родителей так и не нашла. Следующей целью был адрес: улица Соловья, 6, где папе когда-то выдали квартиру. Благодаря местным жителям дом отыскала быстро. Он был полностью заброшен, стены от старости облупились, окна заколочены.

Поднявшись по лестнице и войдя внутрь родительской квартиры, женщина впала в шок. Мебели в комнатах не было, но среди мусора она обнаружила черно-белые фотографии… Людмилы и Андрея Эповых!

Удивительно, но за 28 лет фото и документы отлично сохранились. Фото предоставлено героями публикации.

- Нашлись детские рисунки и игрушки, школьный дневник Андрея за третий класс, грамоты, воинское удостоверения отца и другие документы. Все сохранилось, как новенькое! Как такое возможно, сама не понимаю. Скорее всего, после смерти мамы и папы жилье опечатали, а передавать его было некому.

Все находки Анна засняла на камеру, но домой забрала лишь самое ценное. Уже на следующий день было необходимо сесть на теплоход, который шел обратно к большой земле.

- Вскоре я вновь планирую вернуться в Островной, но уже с сестрой. Мы найдем место захоронения родителей, чтобы привести его в порядок и почтить их память.

ВАЖНО

Семья Эповых продолжает искать родственников по линии матери Яковлевой Людмилы Николаевны, родившейся в 1961 году в городе Гуково Ростовской области. Связаться с Анной Эповой можно, написав ей сообщение в соцсетях (anneto4ka888) или в мессенджеры и аккаунты «Комсомольской правды» в Иркутске.

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