«9 секунд»: новый фильм снимут о матросе Алдаре Цыденжапове, сгоревшем заживо ради спасения 350 сослуживцев

Герою России было всего 19 лет.

Фамилия Алдара Цыденжапова навсегда останется в списках экипажа «Быстрого». Матрос погиб в 19 лет, всего за два месяца за дембеля 24 сентября 2010 года. Он предотвратил мощнейший взрыв на миноносце, спас от неминуемой смерти 350 сослуживцев, а сам сгорел заживо. О подвиге героя в день его рождения, 4 августа 2024 года, во всех кинотеатрах России выйдет новый фильм.

Мечтал служить на флоте

Семья Цыденжаповых живет в поселке Агинское Забайкальского края. Всего у Билигмы и Батора пятеро детей - Булат, Баирма, Ирина и двойняшки Арюна и Алдар.

Алдар (в центре) в детстве. Фото: предоставлено "КП"

- «Каждый парень должен сходить в армию», - он не уставал это повторять, - вспоминает мама Алдара Билигма Цыденжапова, и на ее глазах наворачиваются слезы.

Окончил школу и той же осенью 2009-го года, едва исполнилось 18, Алдар ушел служить – в военно-морской флот. Он о нем мечтал! После учебки попал на эскадренный миноносец «Быстрый». Универсальный боевой корабль патрулирует морские рубежи страны, и может противодействовать не только кораблям и подводным лодкам противника, но и авиации.

Посвящение в моряки. Алдар пьет морскую воду. Фото: предоставлено "КП"

Внимание, аварийная тревога!

- Я познакомился с Алдаром на корабле, - говорит самый близкий армейский друг Алдара Эдуард Кононенко. – Мы одного призыва, земляки, я из Читы, стали друг друга поддерживать. Алдар всегда относился к службе серьезно. После дембеля мечтал подписать контракт. Помню, трет бляху на ремне до блеска, а мы с пацанами смеемся: «Алдар, ты скоро якорь на ней сотрешь!». Он первым начал готовить парадную форму на дембель. Так и не примерил…

О черной дате, 24 сентября 2010 года, в которой Алдар остался навсегда, Эдуард и спустя 13 лет не может говорить спокойно.

Алдар первый моряк-надводник Тихоокеанского флота, удостоившийся звания Героя России посмертно со времен Великой Отечественной войны. Фото: предоставлено "КП"

- Я мог оказаться на его месте… - тяжело вздыхает Эдуард и делает долгую паузу. - Мы дежурили 4 часа через 4. – Я как раз должен был заступить на пост, который находился рядом с местом ЧП. Алдар в это время уже находился там…

Итак, в 4 часа утра 24 сентября 19-летний машинист котельной команды Алдар Цыденжапов принял вахту в машинном отделении.

- Как работает энергетическая установка миноносца «Быстрый»? – переспрашивает Владимир Пискайкин, капитан первого ранга. В 2010 году он занимал должность заместителя командира соединенных ракетных кораблей тихоокеанского флота по воспитательной работе, и одним из первых прибыл на эсминец после ЧП. - Система напоминает самовар. В котел, который топится мазутом, попадает вода, превращаясь в пар. Он поступает на лопатки турбины, которая крутит винт, благодаря чему корабль двигается. Так вот цистерна с мазутом перед отправлением в поход должна быть полной. За этим и следили вахтенные матросы. Один замерял линейкой количество мазута, другой подавал воду в котел.

В шаре огня

Через 10 минут после заступления на вахту Алдара раздалось:

«Пожар в носовом машинном отделении!»

То, что на огромном эсминце, начиненным боеприпасами, через мгновение может произойти одна из самых страшных катастроф в истории военно-морского флота страны, в тот момент еще никто не осознавал…

- Когда цистерна заполнилась топливом, матрос, что замерял количество мазута, набросил крышку, но, не закрутив ее, побежал к сослуживцу дать указание закрыть насос, - продолжает Владимир Пискайкин. - В этот момент цистерна переполнилась и под давлением мазут выдавило. Топливо стало распыляться по отсеку, где нес вахту Алдар.

Парень понимал – беда! Если не перекрыть клапан и не остановить утечку мазута, мощный взрыв уничтожит судно, а заодно и всех, кто на нем.

- Топливо попало на Алдара… - продолжает Владимир Пискайкин. - А из-за искры в плафоне мазутная взвесь загорелась. Тело оказался в шаре огня… Из-за 50-градусной жары в отсеке, матросы несли вахту в нижнем белье. Иначе там находиться невозможно.

Алдар, вспыхнув как факел, выполнил долг до конца:

- Он перекрыл вентиль, - говорит Владимир Пискайкин. – Я лично проверял, чтобы закрыть клапан без помех, нужно сделать 9 оборотов, что занимает 9 секунд. При этом Алдар продолжал заживо гореть… Когда утечку топлива удалось ликвидировать, ему еще хватило сил выбраться.

«Мне же через два месяца ехать домой»…

- Он даже не кричал… - говорит Эдуард. – Когда мы шли в медблок, причем он шел сам, без помощи, я увидел, как у него прямо на ходу слазит кожа и стелется следом по палубе. Не обгорело только лицо…

В медкабинете Алдар находился в сознании, успел поговорить с врачами.

- Эта сцена мне до сих пор снится в кошмарах. Он сказал: «Мне же через два месяца ехать домой»… - продолжает Эдуард Кононенко.

Матроса Цыднжапова с ожогами почти 100% тела вертолетом доставили в госпиталь Владивостока.

- Я медик, понимала, что это значит. Ехала и молилась, чтобы Алдарка только дождался нас… - вытирая слезы, говорит Билигма Цыденжапова.

Алдар дождался! Прожил четыре дня и 28 сентября 2010-го скончался, так и не узнав, что предотвратил катастрофу.

На аллее Героев в родном поселке установлен бюст Алдара. Фото: предоставлено "КП"

Взорваться могли все стоящие рядом корабли

- Если бы Алдар не закрыл клапан, пар разорвал котел в клочья, - объясняет Владимир Пискайкин. – А над котлом, на верхней палубе, находятся торпедные аппараты, загруженные боевыми торпедами с боезапасами. Мог произойти такой взрыв, который уничтожил бы и эсминец «Быстрый», и рядом стоящие корабли.

Алдару Цыденжапову присвоили звания Героя России. Он стал первым моряком-надводником Тихоокеанского флота, удостоившимся звания Героя России посмертно со времен Великой Отечественной войны.

Фильм увидит вся страна

15 июля состоится первый съемочный день полнометражного фильма о подвиге 19-летнего матроса из Забайкалья. Команда кинокомпании «Каро Продакшн» готовилась к этому около двух лет. Для разработки сценария специалисты лично общались с родителями, родственниками, друзьями, сослуживцами и учителями Алдара Цыденжапова. Часть сцен будет отснята в доме и школе, где Алдар провел детство, а также во Владивостоке, где проходила служба. Ни дом, ни школа, ни даже учебное подразделение за 12 лет практически не изменились. Сохранилась даже парта, за которой сидел будущий герой.

- Об этой истории я узнал от командующего Тихоокеанским флотом Сергея Иосифовича Авакянца во время съемок фильма «Нахимовцы» во Владивостоке, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» продюсер кинокартины Юрий Обухов. – Честно, был поражен, что молодой парень, не задумываясь, принял роковое для себя решение в экстремальной ситуации. Я посчитал неправильным просто забыть об этом и предложил команде написать сценарий, после чего команда нашла семью Алдара и отправилась в поселок Агинское. Там они собрали очень много интересного материала. Родители Алдара очень приятные люди. Они набрались мужества и рассказали даже о последних секундах жизни их сына. Мать и отец понимают, что прежде всего это художественное кино, и мы имеем право на художественный вымысел, но им хотелось бы, чтобы образ Алдара был максимально реалистичным. Мы будем над этим стараться.

Фильм о Герое России выйдет под названием «9 секунд». Как отмечает сам продюсер, раздумий по этому поводу не было. Главную роль исполнит однофамилец Алдара Айвар Цыденжапов. Также на его малой родине были подобраны еще двое маленьких актеров, которые сыграют в сценах из детства сибиряка. Над съемками работают около 50 профессионалов.

- Помимо актерского состава из 15-ти человек, в кадре мы задействуем настоящих учителей Алдара, бурятского ламу и действующих матросов, - поделился продюсер. – Большая часть актеров – работники Бурятского драматического театра. Однако роли некоторых сослуживцев исполнят учащиеся театральных вузов Владивостока и Москвы.

Для авторов важно отразить и культуру малой родины матроса: традиции, праздники, религия. Так, в местном дацане команде разрешили проводить съемки в сакральных местах. Также отдельная роль в фильме выделена для образа дедушки Алдара, в прошлом - моряку Тихоокеанского флота. Актер на его роль уже утвержден.

- Выход кинокартины в свет запланирован ко дню рождения Алдара Цыденжапова – 4 августа 2024 года, - рассказал режиссер фильма Олег Штром. - Премьера пройдет во всех кинотеатрах страны.

По словам режиссера, в фильме будет добавлена романтическая сюжетная линия. Зрителей ждет очень эмоциональная картина.

КСТАТИ

Поселок Агинское славится и другим Героем России. 30 марта 2022 года 23-летний лейтенант Балдан Цыдыпов, рискуя жизнью, спас 150 сослуживцев в зоне спецоперации на территории Украины. Его батальон оказался в засаде с массированным артобстрелом. Противник открыл по нашим военным перекрестный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Националисты подбили 6 танков и 3 БМП (боевых машин пехоты), следовавших в колонне. Во время прямого попадания снаряда в БМП, командир мотострелкового взвода Тацинской 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады Балдан Цыдыпов получил тяжелейшую контузию, но не сдался. Лейтенант принял бой. Он развернул подбитую боевую машину вдоль дороги и встречным огнем сумел вывести из боя бронетехнику противника. Когда у Балдана израсходовался боекомплект, он автоматом выбил заклинивший люк БМП, вытащил двух раненых подчиненных, привел их в чувство, а затем под непрекращающимся огнем противника, забинтовал на скорую руку себя. Нашим военнослужащим пришлось продолжить уже неравный бой. Вместе с земляком Артемом Дагбаевым и другими выжившими сослуживцами Балдан занял круговую оборону. Отстреливаясь, Артем Дагбаев получил смертельное ранение. Когда патроны были на исходе, Балдан вывел молодых подчиненных с поля боя.

- Уходите, я вас прикрою! - скомандовал он солдатам.

Слово Балдан сдержал. Два часа он прикрывал огнем отход сослуживцев и мужественно отражал атаки противников. Ему удалось спасти более 150 сослуживцев. Он отстреливался до ранения и полной потери сознания. Как его выносили с поля боя, уже не помнит. Оказалось, это сделали вернувшиеся за ним товарищи. Сначала Балдан попал в военно-полевой госпиталь в белорусский Гомель. Оттуда его доставили в Российскую военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Герою ампутировали часть стопы и достали осколки из груди. Помимо этого, он перенес еще 9 операций и по сей день проходит реабилитацию. В родном Забайкалье его встретили со всеми почестями. В школах его подвигу посвящают уроки, а бывший тренер организовал в его честь спортивные соревнования.

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