«От удара у машин оторвало колеса»: полиция просит откликнуться родственников погибшего в страшном ДТП сибиряка

В тройном ДТП погибли двое. Фото: МВД по Бурятии

Эта трагическая авария произошла в Улан-Удэ летом прошлого года. 29 июня на улице Приборной столкнулись сразу три автомобиля: направлявшийся со стороны поселка Зверосовхоз в Светлый Toyota Mark II, а также Toyota Fielder и Toyota Land Cruiser. Удар был такой сил, что у некоторых машин оторвало колеса. В результате три человека попали больницу с серьезными травмами, но, к несчастью, 18-летний водитель и пассажир «Марка» погибли.

- Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - пояснили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

За жизнь пассажира и водителя боролись медики, но вскоре мужчины скончались. Фото: МВД по Бурятии

Одной из жертв ДТП стал уроженец Братска 52-летний Иванов Андрей Алексеевич. Правоохранители установили, что у мужчины нет близких родственников, которые могли бы представлять его интересы на стадии предварительного следствия и в суде. Однако, по словам знакомого, у сибиряка есть дочь и бывшая жена, с которой они не состояли в официальных отношениях. В связи с этим полицейские просят их откликнуться.

ВАЖНО

Следователи Следственного управления МВД России по городу Улан-Удэ просят родственников Андрея Иванова обратиться в полицию телефону: 8-995-284-60-19.

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