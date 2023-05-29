Дети застыли в ужасе, увидев открытые переломы: игры мальчиков у полуразрушенной стены закончились трагедией в Иркутской области

Школьник вместе приятелями играл в заброшенном здании бывшего детского сада. Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

Открытые переломы предплечья и бедра, частичная ампутация руки и несколько дней в реанимации. Такими последствиями обернулась обычная прогулка для 9-летнего Артема Кривицкого (имя изменено – прим. Редакции) из села Тарнополь в Иркутской области. На него обрушилась стена заброшенного здания.

Все произошло 23 мая. Школьник вместе с двумя приятелями гулял по окрестностям села. Они забрели в заброшенное здание бывшего детского сада.

- Ребята начали там играть, - рассказывает глава Тарнопольского муниципального образования Анастасия Убинина. - Как они выразились, «решили помочь разобрать здание». Толкали друг на друга стену. Двое мальчишек стояли с одной стороны, а один находился с другой…

Второклассник не успел отбежать и оказался под обломками. Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

Часть стены не выдержала и обрушилась на Артема. Второклассник не успел отбежать и оказался под обломками. Приятели поспешили ему на помощь: вытащили из-под завала и позвали взрослых на помощь.

- Пострадавшего приняли в Балаганской районной больнице, оказали ему первую медицинскую помощь, а затем доставили в Иркутскую областную детскую больницу, - рассказывает Анастасия Убинина. – К счастью, обе бригады скорых отработали очень быстро. Спасибо им большое!

У мальчика диагностировали серьезные травмы, в том числе открытые переломы предплечья и бедра. Больше всего пострадала рука. По словам главы Тарнопольского, врачам пришлось частично ампутировать ее.

- Сегодня заезжала к отцу мальчика. Он рассказал, что Артем чувствует себя лучше. Его перевели из реанимации в обычную палату, начал понемногу есть. Врачи наблюдают за состоянием, - рассказывает глава поселения. - Сейчас мы совместно с администрацией организуем сбор средств, чтобы в дальнейшем закупить все необходимые препараты, которые могут понадобиться ребенку. Мы все очень сильно переживаем за него!

Случившимся заинтересовались следователи регионального СК и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Случившимся заинтересовались следователи регионального СК и прокуратуры. Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

- Следователи СК допрашивают должностных лиц администрации муниципального образования «Балаганский район», изучают необходимую документацию, - прокомментировали в СУ СК Иркутской области.

Как стало известно «КП-Иркутск», здание детского сада стоит заброшенным больше 15 лет. Почему до сих пор не снесли - ответа нет. Пока его собираются оградить.

- Этот вопрос мы отрабатываем с районной прокуратурой, - говорит Анастасия Убинина. - Я стала главой осенью 2022 года. Зимой поставить ограждение физически было невозможно, поэтому, как только стало теплее, мы, как и планировали, вновь вернулись к этому - сделаем. Это и ответственность родителей тоже. Я сама мама двоих детей и ни в коем случае не разрешаю им забираться в заброшенные здания.

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