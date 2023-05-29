Следком завел дело из-за обрушения стены на 9-летнего мальчика в Балаганском районе Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутской области 9-летний мальчик пострадал во время игры у заброшенного здания. Это произошло селе Тарнополь Балаганского района. 23 мая компания школьников гуляла на неогороженной территории, когда часть кирпичной стены рухнула на одного из ребят. Его экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали открытые переломы предплечья и бедра. К счастью, пациента удалось спасти.

- По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

В настоящее время следователи СК допрашивают должностных лиц администрации Балаганского района, изучается необходимая документация. Прокуратура поставила результаты и ход расследования на контроль.

Напомним, в Иркутском районе собака по кличке Эльза привела хозяев к истощенному медвежонку во время прогулки в лесу. Малыш около недели бродил в одиночестве без еды и воды. В настоящее время он находится под присмотром сотрудников зоогалереи. Детенышу дали имя, однако оставить его не получится.