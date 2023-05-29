Оставил трех детей без матери: в Бурятии осудят мужчину за убийство 33-летней продавщицы. Фото: из личного архива семьи погибшей

В Бурятии следственный комитет завершил расследование уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека. Его обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем, а также в приобретении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба местного следственного комитета.

-По данным следствия, еще 24 октября 2022 года мужчина приехал в село Старый Онохой Заиграевского района. Он жил в доме своей покойной матери. Периодически он посещал местный магазин, он знал, что там работает только одна продавщица. Также он обладал информацией о том, где хранилась выручка, - говорят в следственном комитете.

В один из дней пришел в магазин со складным ножом, дождался, когда продавщица уйдет в подсобное помещение и пошел за ней. Он напал на нее со спины, нанеся много ударов ножом по разным частям тела. В тот момент женщина говорила по телефону, поэтому успела сообщить о нападении.

Однако 33-летняя продавщица скончалась от обильной кровопотери по пути в больницу. После мужчина также похитил из магазина 28 тысяч рублей, товары, сумку женщины, где были банковские карты.

Затем он скрылся, арендовав в пригородном селе частный дом. В ноябре его задержали на поле при сборе наркотических веществ.

Позже по оперативной информации выяснилось, что задержанный ими молодой человек, причастен к разбойному нападению в магазине на территории Заиграевского района.

Ранее мы рассказывали, что у этой женщины остались трое детей - две дочки и сын. Никому из них еще нет 18-ти, самой младшей всего лишь пять лет. Женщина воспитывала их самостоятельно.