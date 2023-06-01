«Думали, простуда, но диагноз оказался жутким». Как насморк и температура у ребенка обернулись разрушением костей

Жизнь Миши перевернул страшный диагноз. Фото: из личного архива героев публикации

Вот уже семь лет жительница Улан-Удэ Анна Вахтеева борется за здоровье младшего сына. В 2013 году Миша родился здоровым, рос и развивался по возрасту: вовремя сделал первые шаги, начал разговаривать. Но его жизнь перевернул страшный диагноз. Сначала развивались симптомы, как у обычной простуды, но оказалось, что это менингит, который позже перешел в остеомиелит. Это инфекция, поражающая кости. Она «спустилась» на ноги и искривила их так, что мальчик не мог полноценно ходить...

Думала, что просто ветрянка

- В октябре 2016 года, когда сыну не было еще двух лет, у него поднялась температура и появился насморк, - рассказывает Анна Вахтеева. – Я вызвала скорую помощь, врачи поставили жаропонижающий укол и сказали, что к утру спадет. Но легче ребенку не становилось. А утром на его теле появились маленькие пятна в виде звездочек. Я сначала подумала, что это просто ветрянка. Но они буквально на глазах расползались по телу…

Женщина вновь вызвала скорую и мальчика экстренно госпитализировали в больницу. Оказалось, что это возбудитель менингита. Где ребенок подцепил заразу и почему она так быстро развивалась, - неизвестно. Еще чуть-чуть и ребенка было бы уже не спасти… Мишу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Три недели за его жизнь боролись в отделении реанимации.

- Я не понимала, что происходит, - признается Анна. – Меня не пускали к ребенку, а врачи говорили одну фразу: «состояние стабильное». Все это время я практически не спала и не ела. Только и делала, что молилась за здоровье сына…

Раньше ноги у Миши напоминали форму колеса, он каждый день плакал и рассказывал, что ему больно ходить. Фото: из личного архива героев публикации

Молитвы матери были услышаны. Спустя три недели врачам удалось побороть инфекцию. Малыш выжил, но появились тяжкие осложнения. На ногах начал развиваться некроз, большие пальцы частично загноились и начали отмирать. Медикам пришлось удалить их. Оказалось, что инфекция ушла вниз и стремительно разрушала кости. Они искривились до такой степени, что мальчику запретили ходить.

Инфекция разрушила кости ног

- Ноги у Миши напоминали форму колеса. Он каждый день плакал и рассказывал, что ему больно ходить. Бывало, что боль возникала даже тогда, когда он просто лежал, - вспоминает Анна. - Мнения местных врачей расходились. Одни заявляли, что не возьмутся за операцию. Другие говорили, что все в порядке, и сын еще даже пойдет в армию. Как? У него пальцев нет, ноги искривлены, пятка искошенная… И только третий врач порекомендовал нам одну клинику.

Год назад сибирячка вместе с сыном отправились на лечение в Нижний Новгород. Собрать деньги помогли неравнодушные люди. Врачи проверили операцию на коленном суставе одной ноги, поставили пластину, которая помогает выправить конечность. Благодаря этому Миша наконец-то смог делать то же, что обычные дети: бегать, прыгать, танцевать и помогать маме по дому. А главное - ушла острая боль, которую испытывал школьник при передвижении. Но нужно продолжать лечение ноги, а затем оперировать и вторую.

Врачи уже проверили Мише операцию на коленном суставе одной ноги, поставили пластину, которая помогает выправить конечность. Фото: из личного архива героев публикации

Анна - мать троих детей, работает продавцом. У семьи нет возможности самостоятельно оплатить дорогу до клиники и курс реабилитации. Вахтеевым нужно около 300 тысяч рублей. Часть средств уже удалось собрать самостоятельно.

- Миша – очень добрый и любознательный мальчик. Он любит животных и математику. Несмотря на то, что ребенок закончил второй класс, он в уме может плюсовать трехзначные числа, - рассказывает Анна. - Я очень хочу, чтобы мой ребенок вел полноценную жизнь!

Если вы хотите помочь Мише Вахтееву:

Peквизиты для перечислений:

Cбepбaнк, Тинькофф (мoбильный бaнк) : 89516229870.

Пoлyчaтeль: Aннa Hикoлaeвнa Baxтeeвa

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Навеки в подвенечном платье: история триумфа и трагедии гимнастки Оксаны Костиной (подробнее)

«К поискам приступят водолазы»: новый поворот в истории о студенте, загадочно пропавшем месяц назад в Иркутске (подробнее)

"Срок действия сим-карты истек" и еще две фразы, по которым легко раскусить телефонных мошенников (подробнее)