"Срок действия сим-карты истек" и еще две фразы, по которым легко раскусить телефонных мошенников

Люди продолжают верить и переводить преступникам последние деньги. Фото: Мария ЛЕНЦ

Казалось бы, схемы телефонных разводов стары, как мир. Но люди продолжают верить и переводить преступникам последние деньги. За четыре месяца 2023 года телефонные мошенники в Иркутской области стали активнее на 20%. И им все мало, придумывают «ловушки» мудренее и сложнее. В ГУ МВД по региону предупредили о новых и популярных способах обмана.

1. «Вы не вернули книгу»

Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. Вот и новая тактика рассчитана на них. Сибирякам стали звонить «библиотекари» с претензией, якобы те не вернули книгу и теперь нужно оплатить компенсацию. Мошенники прикидываются заботливыми, мол, «вам даже из дома выходить не надо, отправим курьера прямо к вам». А если жертвы отказываются отдавать свои деньги, в их адрес льются угрозы.

2. «Срок обслуживания сим-карты истек»

У сим-карты нет ограничения по срокам пользования. Но об этом не все знают, и аферисты этим пользуются. Представляются операторами крупной сотовой компании и начинают вешать лапшу, якобы вы больше не сможете находиться на связи, ведь у вас заканчивается срок действия сим-карты. Но есть «выход» - продлить договор. Для этого требуют назвать паспортные данные или код из СМС.

- После оформляют на жертву кредит и больше не выходят на связь, - дополняют в ГУ МВД по Иркутской области.

На подобную удочку клюнули уже несколько сибиряков. Одной из жертв стала беременная жительница Иркутска. Женщине предложили продлить договор обслуживания сим-карты. Сибирячка долгие годы пользовалась одним номером, менять его, конечно, не хотелось. Вот и продиктовала цифры из СМС. Так, аферисты повесили на будущую маму 1,2 млн рублей.

3. Подмена номера

Мошенники стали активно подменять номера, копируя цифры известных банков или госорганизаций. Жертвы видят, что им якобы звонят из официальной структуры, и ведутся.

В подобную ловушку чуть не попалась бизнесвумен Екатерина Милюшис из Иркутска. Женщине позвонил «сотрудник ФСБ». Якобы кто-то из сотрудников банка продал клиентскую базу, в том числе и персональные данные сибирячки. Тогда ей было необходимо их «спасти». Но Екатерина по нескольким фразам сразу «раскусила» аферистов.

- При подозрительных звонках немедленно прервите диалог и свяжитесь с официальными представителями организации для выяснения всех обстоятельств, - напоминают в полиции. – Также рекомендуем провести беседы с пожилыми родственниками и предупредить их.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ваш родственник – в беде

Остается актуальной схема «родственник в беде». На удочку тоже попадаются чаще пожилые люди. Мошенник звонит и представляется дочкой, внучкой, сыном, внуком и т.д. Давит на эмоции, якобы попал в беду. При этом просит держать разговор в секрете.

- Спустя время лже-родственник запрашивает определенную сумму для решения выдуманной проблемы. Заполучив сбережения, пропадает, - говорят в ведомстве.

Жертвой данной схемы стала 63-летняя жительница Иркутска, которой позвонила женщина и представилась дочерью. Та рассказала, что попала в ДТП. Теперь нужны деньги, чтобы урегулировать конфликт и помочь пострадавшим. Пенсионерка поверила звонившим, назвала свой адрес. Позднее к ней приехал курьер, которому она отдала 2,3 миллиона рублей.

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