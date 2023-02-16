За сутки жители Иркутской области лишились семи миллионов из-за мошенников Фото: Даниил ОПАРИН

За минувшие сутки, 15 февраля, пять жителей Иркутской области стали жертвами мошенников и перевели им более семи миллионов рублей. Такие данные приводит ГУ МВД России по Иркутской области.

- Например, 63-летней жительнице Иркутска позвонила женщина и представилась дочерью. Та рассказала, что стала виновницей ДТП, теперь ей нужны деньги, чтобы урегулировать конфликт и помочь пострадавшим, - делятся в полиции.

Потом к разговору подключился неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции. Пенсионерка поверила звонившим, назвала свой адрес. Позднее к ней приехал курьер, которому она отдала 2,3 миллиона рублей.

Еще в двух случаях жертвами стали граждане, которые нашли объявление в интернете о заработке на бирже. Тогда они перешли по ссылке и заполнили анкету, внеся свои персональные данные.

Поверив псевдо-брокерам, они перевели мошенникам в общей сложности свыше 2 миллионов рублей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что жителя Иркутского района осудят за попытку заживо сжечь мать, отчима и соседа.