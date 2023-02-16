Жителя Иркутского района осудят за попытку заживо сжечь мать, отчима и соседа Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагедией едва не закончилась ссора между 33-летним жителем села Никольск с матерью. Это произошло летом прошлого года. Посреди ночи мужчина закатил скандал на глазах отчима и соседа. После словесной перепалки он схватил легковоспламеняющуюся жидкость, облил ей полы и стены квартиры, после чего поджег и выбежал в подъезд. Дверь разъяренный сибиряк подпер снаружи. К счастью, квартира располагалась на первом этаже, и жильцы смогли выбраться на улицу из окна. Пожар успели потушить прибывшие спасатели.

- Из дома было эвакуировано 16 человек. Мать и отчим подозреваемого, а также сосед были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. Другие участники инцидента не пострадали, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Поджигателя через несколько часов полицейские задержали в лесу и поместили под стражу. Оказалось, что ранее мужчина был несколько раз судим. Против было него заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью». Следователям СК он признался в содеянном и вскоре предстанет перед Иркутским районным судом.

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