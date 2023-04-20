По этим трем признакам бизнесвумен из Иркутска вмиг раскусила телефонных мошенников

Екатерина Милюшис из Иркутска – бизнесвумен. Фото: предоставлено героиней публикации.

Екатерина Милюшис из Иркутска – бизнесвумен, у нее своя сеть магазинов одежды по всей России, а еще блогер. На сибирячку подписано около 3 тысяч человек. Одно из последних видео, которое выложила в Сеть Екатерина, особенно привлекло внимание фолловеров. Ролик посмотрели 5 тысяч пользователей, многие и поделились им. Екатерина умудрилась записать, как ее пытаются обмануть телефонные мошенники, а точнее «сотрудник ФСБ».

- Произошло это в середине апреля, - рассказывает «КП-Иркутск» Екатерина Милюшис. - Я была на работе, занималась делами. Как вдруг раздался звонок на телефон, причем через мессенджер. Этот момент сразу насторожил, ведь знакомые, близкие и клиенты звонят обычно только по сотой связи. Сняла трубку. Уверенный в себе, твердый мужской голос начал «вешать» лапшу на уши. Якобы кто-то из сотрудников банка продал клиентскую базу, в том числе и мои персональные данные. Мне необходимо их спасти…

Так обмануть Екатерину пытаются уже не в первый раз, она быстро раскусила собеседника. По ее словам, особенно выдавала афериста чрезмерная вежливость.

Так обмануть Екатерину пытаются уже не в первый раз. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Такая доброжелательность, к чему бы? - смеясь, рассказывает Екатерина. - Мужчина повторял информацию несколько раз, проговаривая каждую фразу, переспрашивал, все ли поняла. Я решила подыграть…

Екатерина прекрасно знает, что по телефону дела такого характера не решаются. Более того, из ФСБ не точно не станут звонить. Поэтому попросила прислать официальную повестку по адресу регистрации. На что получила отказ.

«Наш разговор по мессенджеру является официальным», - промямлили на том конце провода. Отговорка, мягко сказать, невнятная.

- Мошенники звонят не первый раз. Опытная, - смеясь, добавляет Екатерина. - Полгода назад я чуть не повелась на их удочку. Но вовремя сообразила, задумалась. Когда начала переспрашивать имя, фамилию, должность, в ответ услышала полетела грубость и хамство. Я предложила встретиться – на том конце провода уходили от ответа. А так не может быть! Если вопрос не может решиться, например, походом в банк, значит, это мошенничество. Наоборот, финансовые учреждения обычно настаивают на личном визите.

КОНКРЕТНО

Распознать в телефонном собеседнике афериста можно по нескольким критериям.

1. Пытаются убедить жертву, что некие неизвестные люди пытаются завладеть вашими счетами. Чтобы остановить "воришек", мошенники предлагают перевести все деньги на резервный и «безопасный» счет.

2. Шокируют и запугивают. А именно сообщают, что ваши близкие или родственники стали виновниками ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности нужно "задобрить" лжеследователя, а именно предоставить деньги курьеру.

3. Обещают бесплатный сыр в мышеловке. А точнее быстрый и легкий доход с помощью инвестиций. Сулят большой доход от инвестиций.

4. Обещают компенсацию за некачественные лекарственные средства.

5. Предлагают сделать покупку по низкой цене, но оплата вперед.

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