«К поискам приступят водолазы»: новый поворот в истории о студенте, загадочно пропавшем месяц назад в Иркутске

Виктор парень ответственный, просто так не мог пропасть. Фото: из личного архива Анны Жигжитовой.

Больше месяца прошло с момента загадочного исчезновения 20-летнего Виктора Мечуса. Парень пропал 26 апреля. Последний, кто его видел, - друг. Вместе с ним они вышли из ночного клуба на улице Байкальской около 6 часов утра, расстались на остановке. После еще выходил раз на связь с этим же приятелем, отправив ему сообщение. Виктор написал: «Все будет зашибись!». После этого о нем никто ничего не слышал. Родственники парня сообщили КП-Иркутск новые подробности поисков.

Родственники предполагали, что Витя мог отправиться к своей девушке. Фото: из личного архива Анны Жигжитовой.

- Все еще тишина, - говорит сестра Виктора. - Скоро к поискам подключатся водолазы. - Почему? В середине мая рыбаки нашли паспорт брата на заливе Якоби. Поэтому появилась версия, что он утонул…

Полиция и добровольцы прошли вдоль и поперек лес возле Якоби и непосредственно сам залив. Увы. Ни следа.

- Я не знаю, что и думать. Теперь даже никаких предположений нет, куда брат мог деться, - добавляет сестра Виктора.

Ранее, правда, родственники предполагали в разговоре с КП-Иркутск, что Витя мог отправиться к своей девушке, которая живет в одном из общежитий Иркутска. Но оказалось, что они расстались еще 18 апреля.

В середине мая рыбаки нашли паспорт Виктора на заливе Якоби. Фото: из личного архива Анны Жигжитовой.

- Это нас напугало, - говорит Анастасия. - Но друзья уверяют, что в последние дни Витя был в отличном настроении. Депрессивного состояния за ним никто не замечал.

Родные говорят: Виктор парень ответственный, просто так не мог пропасть. Зная, как переживает за него мама, всегда ей звонил, не терялся. Пары не пропускал, учился нормально. В прошлом году он поступил в Иркутский гидрометеорологический техникум, мечтал стать радиотехником.

КОНКРЕТНО

Приметы пропавшего

Приметы: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы. Имеется шрам на левой голени. Был одет в серую шапку, черную куртку с оранжевой подкладкой и серые джинсы, оранжевые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Мечуса, просят сообщить по телефонам: 8(3952) 35-01-01, 8-902-76-85-228 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).

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