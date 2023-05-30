«Ты смотришь мне в глаза, а у меня букет»: сибиряк сделал предложение любимой, посвятив ей песню на Дне города

Антон сделал предложение любимой через два месяца. Фото: из личного архива героев публикации

«Ты смотришь мне в глаза, а у меня букет» … Сибирячка Виктория, слушая строки этой песни, даже не догадывалась о том, что ее ждет, когда закончится музыка. Через несколько минут ее возлюбленный Антон допоет куплет, отложит в сторону микрофон, встанет перед ней на одно колено, протянет коробочку с кольцом и задаст вопрос: «Ты станешь мой женой?». Эта романтичная сцена произошла на днях в Ангарске, во время концерта, посвященного празднованию Дня города.

Свела любовь к творчеству

19-летний Антон Лещанский – натура творческая. Уже больше десяти лет увлекается музыкой, сочиняет песни, играет и поет в рок-группе, которую основал вместе с приятелями, учится на парикмахера. Виктории 17 лет. Она увлекается танцами, заканчивает в этом году школу и размышляет о том, чтобы поступать на юридический факультет. Молодые люди познакомились в прошлом году на площадке одного из творческих пространств Ангарска.

- Мы пересекались несколько раз и состояли в одном чате студии, где оба занимаемся творчеством. Могли переписываться до пяти утра в общей беседе. Затем общение перешло в личную переписку, - рассказывает Антон Лещанский. – Два месяца назад стали встречаться. Эти чувства – что-то необычное для меня. Я раньше такого не испытывал. Мне кажется, что я знаю Вику целую жизнь!

Совсем скоро Антон понял, что готов связать себя с любимой узами брака. Фото: из личного архива героев публикации

Практически все свободное время пара проводит вместе: участвуют в городских мероприятиях, ходят на тренировки, гуляют по городу. Молодой человек признался Виктории в любви: написал песню и исполнил ее в кругу общих друзей. А совсем скоро Антон понял, что готов связать себя с любимой узами брака. Предложение Вике он решил сделать во время концерта, где выступал со своей группой.

- Я написал песню для Вики, которая была посвящена моменту предложения. Попросил у организаторов концерта исполнить ее, рассказал про свои планы, - рассказывает Антон. – Затем долго думал, как именно это произойдет. Спрыгну ли я со сцены или приглашу Вику к себе? Как договориться, чтобы ее провели за ограждение? Кто вынесет цветы, когда прозвучит строчка в песне? Затем пытался выяснить размер кольца, сравнивал ее руку со своей, примерно прикидывал разницу. Но самым сложным оказался момент, когда в кармане уже лежало купленное украшение и был огромный соблазн не дожидаться дня Х, а сделать предложение раньше!

Сделал предложение через два месяца

Но в итоге молодой человек все же дождался заветного момента. Виктория не догадывалась о планах любимого. Дослушала песню, получила букет цветов и думала, что это весь сюрприз. Но тут Антон достал коробочку и встал на одно колено под оглушительные крики и поддержку зрителей. Сибирячка смахнула слезы и, недолго думая, ответила согласием.

- Я думал о женитьбе с самых первых дней отношений. Многие спрашивают, мол, зачем так рано? Всего ведь два месяца встречаетесь. А я жалею об этих потраченных двух месяцах, - признается Антон. – Родители рады нашей помолвке. Конечно, сначала тоже спрашивали, уверены ли мы и действительно ли хотим связывать себя обязательствами. И мы уверенно отвечаем: «Да».

Антон и Вика уже выбрали красивую дату для предстоящего торжества. Фото: из личного архива героев публикации

Антон и Вика уже выбрали красивую дату для предстоящего торжества - 24 апреля 2024 года. Заявление в ЗАГС подадут в декабре, сразу, как невесте исполнится 18 лет.

- Хотим, чтобы день свадьбы стал особенным, - рассказывает Антон. – Там будут все наши близкие и друзья. Много музыки и танцев!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Его просили остановиться»: пьяный водитель дважды переехал 19-летнюю девушку на парковке в Иркутской области (подробнее)

Обливал холодной водой, бил и душил. Мужчина получил срок за насилие над беременной женой и 3-летним пасынком (подробнее)

5-летняя девочка выстрелила в младшего брата из пистолета во время игры под Иркутском (подробнее)