Обливал холодной водой, бил и душил. Мужчина получил срок за насилие над беременной женой и 3-летним пасынком

Экспертиза установила, что подсудимый отдавал отчет своим действиям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд приговорил 34-летнего жителя Карымского района Забайкальского края к 19 годам лишения свободы за истязание над своей семьей.

Мужчина на протяжении двух лет систематически жестоко издевался над своей беременной сожительницей и ее 3-летним сыном. В пьяном виде он избивал, обливал холодной водой и душил гражданскую супругу.

Ребенка же заставлял пить воду и не выпускал в туалет, обливал холодной водой, хватал малыша за волосы и поднимал вверх, кидал в него игрушками. В период с 19 по 24 января этого года, домашний тиран избил пасынка руками и ногами по лицу, голове, спине, грудной клетке, животу и паху. Удары мужчина наносил в том числе м неустановленными предметами. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, ушибы, ссадины мягких тканей, множественные кровоподтеки. Кроме того, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Экспертиза установила, что подсудимый отдавал отчет своим действиям.

- Несмотря на частичное признание злоумышленником своей вины, суд признал его виновным по всем статьям предъявленного обвинения и назначил наказание по совокупности преступлений, - рассказали в Карымском суде Республики Бурятия.

Служители Фемиды приговорили тирана к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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