«Расправился и лег спать»: в Иркутской области сын до смерти забил родную мать, прикованную к постели

Суд поставил точку в деле об убийстве беспомощной женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области поставлена точка в деле о жестоком убийстве беспомощной пожилой женщины. На скамье подсудимых оказался 45-летний житель Братского района. Его обвинили в хладнокровной расправе над родной матерью.

Как стало известно следователям СК, подозреваемый проживал в одном доме с матерью. 74-летняя пенсионерка была больна и прикована к постели, из-за чего ей требовался постоянный уход. В начале декабря 2022 года пьяный сын набросился на нее и жестоко избил, нанося удары руками и ногами. После расправы душегуб лег спать. Его мать так и не дождалась помощи и погибла на месте. Позже мужчину нашли по горячим следам. За время расследования правоохранителям удалось собрать достаточно доказательств вины задержанного.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - сообщают КП-Иркутск в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

Суд назначил убийце 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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