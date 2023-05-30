«Его просили остановиться»: пьяный водитель дважды переехал 19-летнюю девушку на парковке в Иркутской области

Девушка находится в больнице. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пьяный водитель дважды переехал 19-летнюю девушку на парковке возле кафе в Иркутской области. Момент аварии попал на кадры видеорегистратора, вскоре ужасающий ролик просочился в сеть.

Как стало известно КП-Иркутск, это произошло в воскресенье, 28 мая, в Эхирит-Булагатском районе. Около 6 часов утра молодая жительница поселка Усть-Ордынский вышла из заведения на улицу и направилась к парковке. В этот момент задним ходом сдавала иномарка Toyota Corolla Fielder серого цвета. Мужчина, находившийся за рулем, нажал на газ, сбив девушку с ног и переехав ее. Когда пострадавшая оказалась под машиной, к ней на помощь кинулись парни, ставшие очевидцами случившегося. Они просили лихача остановить автомобиль, но тот поспешил скрыться и вновь переехал пешехода. Свидетели ДТП вызвали скорую помощь.

- Девушку экстренно доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Также в полиции рассказали, что водитель был задержан. В момент наезда на человека он был пьян. По факту случившегося ведется административное расследование.

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