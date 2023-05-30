5-летняя девочка выстрелила в младшего брата из пистолета во время игры под Иркутском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 29 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в одну из больниц Иркутского района поступил 4-летний мальчик с ранением от пневматической пули. Сразу несколько СМИ опубликовали информацию: в ребенка случайно выстрелила отдыхающая на берегу Байкала компания молодых людей. Однако правоохранители выяснили, что эта версия далека от действительности.

- Следователями СК установлено, что вечером 26 мая семья с детьми находилась в гостях у своих знакомых в поселке Никола. В какой-то момент 5-летняя девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет «МР-53М», принадлежащий хозяйке дома, и случайно произвела выстрел в сторону своего брата, - рассказали КП-Иркутск о случившемся в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

К счастью, ребенку вовремя оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Однако действия его родителей, допустивших несчастный случай, проверят инспекторы ПДН. Материалы проверки сотрудники полиции передадут в СК, после чего будет принято правовое решение. Прокуратура проконтролирует проведенную работу.

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