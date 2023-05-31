Навеки в подвенечном платье: история триумфа и трагедии гимнастки Оксаны Костиной

Жизнь выдающейся спортсменки оборвалась, когда ей было всего 20 лет. Фото: из книги Ольги Буяновой «Оксана».

Она мечтала выступить на Олимпиаде, выйти замуж и родить детей. Но жизнь выдающейся спортсменки, абсолютной чемпионки мира из Иркутска Оксаны Костиной оборвалась, когда ей было всего 20 лет. Девушка погибла в страшной автокатастрофе в феврале 1993 года в Москве. В июне в нашем городе пройдет турнир по художественной гимнастике памяти известной землячки. К слову, традиция проводить эти состязания появилась много лет назад, затем прерывалась, но возобновилась спустя 15 лет.

Показывала способности с детства

Будущая звезда мировой гимнастики родилась в Иркутске. Родители Галина Даниловна и Александр Николаевич отдали дочь в спорт, когда ей было 7 лет. Девочка часто болела, еще при рождении она была заражена стафилококком. Врачи не были уверены, что она выживет, делали ей переливание крови. Никто тогда даже и подумать не мог, что она станет легендарной гимнасткой. В 1983 году Оксана начала заниматься под руководством Ольги Буяновой – будущего заслуженного тренера СССР. Женщина была не только ее наставником, но и другом.

Будущая звезда мировой гимнастики родилась в Иркутске. Фото: из книги Ольги Буяновой «Оксана».

- Она стояла в строю детей, все они миленькие и хорошенькие. Но ее среди этих 30 или 40 ребятишек я увидела сразу. Такая хрупкая, с умненьким личиком. Как она двигалась, сдавала нормативы, подходила, отходила! Она все это делала с природно выворотными ногами (способность развернуть стопы внутренней стороной наружу - прим.ред.) и с какой-то удивительной, совершенно не свойственной маленьким детям культурой, - делится воспоминаниями в своей книге «Оксана» Ольга Буянова. – Она еще не садилась на шпагат, не делала мостик, но было очевидно, что девочка очень и очень способная.

Ольга Владимировна рассказывает, что из-за того, что у начинающих спортсменов не было возможности заниматься в оборудованных залах, ей буквально приходилось «беспощадно биться» за возможность тренировать свою подопечную на кусочке ковра или на голом полу длинного коридора в одной из школ.

Оксана стойко выдерживала постоянные нагрузки. За одну тренировку могла прогнать одну и ту же программу от 24 до 48 раз. Вскоре трудолюбие начало приносить результат: Костина стала побеждать на соревнованиях.

Покоряла пьедестал даже с травмами

- У Оксаны была удивительная, уникальная особенность – способность к обучению. Она была очень восприимчива, схватывала все на лету. Даже в школе – куда, как и все гимнастки, она практически не ходила – преподаватели удивлялись, что Оксана знает материал безупречно. К этому моменту она была победительницей многих математических олимпиад. И, конечно, круглой отличницей, - продолжает Ольга Буянова.

Ольга Буянова была не только наставником Оксаны, но и другом. Фото: из книги Ольги Буяновой «Оксана».

Когда Оксане исполнилось 16, ее пригласили на международный турнир в Харьков. Сибирячка получила пять медалей и пять призов – это была ее первая настоящая победа. Но какой ценой! Перед выступлением она повредила на тренировке шейные позвонки. Еще через год Костина завоевывает «бронзу» на соревнованиях в Запорожье. И снова с травмой… Перед отбором на Чемпионат мира команда тренера поехала в лес на пикник и там девушка напоролась ногой на осколок.

- На рану наложили несколько швов. Она не могла даже дойти до зала, не то что продолжать тренировки. День пролежала в шоке, на второй мы начали заниматься, лежа в кровати. Она надевала наушники и выполняла по 15 раз свои упражнения, тренируя все мышцы, выполняя мысленно каждый поворот, каждый бросок. Потом пресс, спина – все, что можно было сделать лежа, - рассказывает Ольга Буянова.

Вскоре уже не осталось сомнений – иркутянка будет бороться за участие в Олимпийских играх в Барселоне 1992 года. Но в дело вмешалась политика.

В 1992 году она отправилась на чемпионат мира в Брюссель и выиграла все золотые медали. Фото: из книги Ольги Буяновой «Оксана».

- Сборной Советского Союза уже не существовало. Все наши спортсмены вынуждены были выступать за сборную команду СНГ под олимпийским флагом, – вспоминает Ольга Буянова. – Кандидатуры участников выбирали министры спорта союзных республик. На Олимпиаду отправили украинских гимнасток, а Оксану нет. Мы с ней тогда не спали всю ночь. Решили писать открытое письмо Борису Ельцину через прессу. Утром, когда на часах не было и шести, отправились в редакцию «Комсомолки». Письмо опубликовали в газете!

Как ранее рассказывала "КП-Иркутск", в борьбу за спортсменку включились СМИ, Шамиль Тарпищев, на тот момент советник президента по спортивным вопросам, губернатор Иркутской области Юрий Ножиков. В итоге Оксана все же поехала в Барселону, но как зритель…

Похоронили в подвенечном платье

Костина оставалась самой сильной гимнасткой России. В 1992 году она отправилась на чемпионат мира в Брюссель и выиграла все золотые медали: в многоборье и упражнениях с отдельными предметами. Увы, эти награды оказались последними.

11 февраля 1993 года Оксана погибла в автокатастрофе. В тот день она встречала из аэропорта своего возлюбленного Эдуарда Зеновку. Как ранее рассказывала «КП-Иркутск», девушка познакомилась с пятиборцем в Барселоне, он тоже выступал на играх. Влюбилась, мечтала выйти замуж. На тот момент она находилась в Москве, ждала приезда тренера из Иркутска, чтобы вместе с ней отправиться в турне. По дороге домой Эдуард сел за руль «Москвича», неожиданно вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Парень выжил. А за жизнь чемпионки врачи боролись несколько часов, но не смогли спасти...

Оксана Костина оставалась самой сильной гимнасткой России. Фото: из книги Ольги Буяновой «Оксана».

На прощание с Оксаной пришел весь Иркутск. Ольга Владимировна вспоминает, что, по словам многих, в городе в тот день негде было купить цветов, а людей у входа во Дворец спорта было столько, что милиция едва справлялась со страшной давкой. Похоронили спортсменку в подвенечном платье, которое она так и не успела надеть.

- Бесконечно задаешь вопрос, почему это произошло именно с тобой, почему так происходит в мире: девочка в возрасте 20 лет, красивая, успешная, которая сделала все, чтобы начать жить, которая пользовалась любовью, популярностью, которая так хотела завести семью, родить двух-трех детей, создать свой уголок, так несправедливо отобрана у мира, - пишет тренер в своей книге.

Турнир памяти Оксаны Костиной

С момента гибели спортсменки прошло 30 лет, однако Иркутск помнит о талантливой землячке. Со 2 по 4 июня на манеже «Байкал-Арены» пройдет турнир по художественной гимнастике «Звезды на Байкале», посвященный памяти Оксаны Костиной.

На соревнования аккредитованы 250 участников из Иркутской области, приедут спортсменки из Якутии и Санкт-Петербурга. В числе приглашенных гостей – чемпионки мира Арина и Дина Аверины, а также серебряный призер Олимпиады 2012 года Дарья Дмитриева. Главным судьей станет Заслуженный тренер СССР и России, тренер Оксаны Костиной, спортивный судья всероссийской категории Ольга Буянова.

С момента гибели спортсменки прошло 30 лет, однако Иркутск помнит о талантливой землячке. Фото: из книги Ольги Буяновой «Оксана».

Турнир также будет посвящен 10-летию спортивной школы по художественной гимнастике Ольги Буяновой и Дню города. В дальнейшем соревнования хотят сделать всероссийскими.

- К юбилейной дате мы подготовили фильм об Оксане Костиной и других воспитанницах нашей школы, - рассказывает тренер.

Торжественное открытие турнира состоится в 14:00. Вход для зрителей свободный.

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