Могла утонуть. СК завел уголовное дело после пропажи полуторагодовалой девочки в Иркутске

Мероприятия по поиску ребенка продолжаются. Фото: СУ СК Иркутской области

СК завел уголовное дело после пропажи полуторагодовалой девочки в Иркутске.

Как установили следователи, 9 июня компания взрослых вместе с маленькими детьми отдыхала на берегу реки Ушаковка. Родители распивали алкоголь. В это время дети были предоставлены сами себе и находились у воды. В какой-то момент взрослые обнаружили, что полуторагодовалая девочка исчезла.

- Заведено уголовное дело по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали в ведомстве.

Следователи не исключают, что ребенок мог утонуть. В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты, сотрудники полиции, водолазы и волонтеры. Мероприятия по поиску ребенка продолжаются.

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