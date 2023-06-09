«Мне еще дочерей воспитывать»: отец троих детей вернулся с СВО без колена, но не опускает руки

29-летний Станислав ушел на СВО добровольцем. Фото: личный архив героя публикации.

- Я богатый человек! У меня целых три дочери и красавица-жена. Чего еще хотеть от жизни?! - рассуждает 29-летний Станислав Максименко из Ангарска.

Позитивный, добрый, оптимистичный. Это понятно даже через трубку телефона. Говорит и улыбается! А ведь многие на его месте вели бы себя совсем иначе: закрылись от окружающих, стали нелюдимыми, задавали бы себе раз по разу вопросы: «Почему я? За что?...». Месяц назад он вернулся из центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского, где провел месяц. А до этого еще два лечился в госпиталях Белгородской области. Туда попал с серьезными ранениями – ему вырвало колено, нижняя часть ноги, в буквальном смысле, осталась висеть на мягких тканях, А еще ему продырявило легкое, кишечник и желудок. Станислав попал под минометный обстрел, на СВО ушел добровольцем. Сейчас он в инвалидном кресле, но в будущее смотрит с позитивом.

- Главное, я жив! - говорит Станислав. – Мне нельзя руки опускать. Нужно на ноги вставать, детей воспитывать. А как иначе?

Станислав отец трех прекрасных девочек. Фото: личный архив героя публикации.

Быть военным – моя детская мечта

Отец Станислава - бывший сотрудник полиции. Мальчик с детства обожал разглядывать красивую форму. Мечтал однажды надеть парадный китель, но только другой - военный.

- Не сложилось, - говорит сибиряк. - В армию не взяли из-за судимости. Подрался в юности с хулиганами в темном переулке. Не рассчитал силы, и дал отпор. Поэтому пошел в колледж учиться на строителя. Но позже понял – это не то, чем бы хотел заниматься в жизни.

- Потом решил стать электриком, - смеясь, говорит сибиряк. - Даже техникум окончил, но по профессии снова не пошел работать. Вместо этого подписал контракт на 1,5 года и отправился на Донбасс.

Смысл жизни сибиряка - семья. Фото: личный архив героя публикации.

- Отслужив свой срок, вернулся в родной Иркутск, - говорит Станислав. - Обзавелся семьей и переехал в Ангарск. Устроился водителем в транспортную компанию. Жизнь текла спокойно и размеренно. А в феврале 2022-го началась специальная военная операция. Я не хотел отсиживаться, в октябре 2022-го подписал контракт и уехал служить.

Оторвало колено

А через два месяца сибиряк попал под минометный обстрел.

- В момент нападения я сидел у входа в блиндаж (полевое укрытие от снарядов – прим. Ред.), - вспоминает сибиряк. – Даже не понял, что происходит. Все произошло в доли секунды. Услышал только звук прилетевшей мины. Все, что успел сделать, так это отвернуть лицо. Потом темнота… Когда пришел в себя, первое, что сделал - потрогал голову. На месте! А потом увидел ногу… Все выглядело, как фильме ужасов!

Станислав позвал на помощь. Сослуживцы успели вовремя перевязать ногу и вколоть обезболивающее. А далее надо было Станислава вытаскивать. Машина находилась всего в 300 метрах. Но как до нее добраться под плотным обстрелом?

- Над нами еще и вражеский дрон летал, который помогал наводить снаряды, - говорит Станислав. - Поэтому когда слышали звук запуска мины, ложились в укрытие. Очень боялся, что из-за меня, кто-то пострадает. Но все обошлось. Ребята успели дотащить до боевой машины пехоты, и увезли в госпиталь.

Старшей дочке Станислава исполнилось 7 лет. Фото: личный архив героя публикации.

«Не сможете ходить»

В машине мужчина потерял сознание и пришел в себя только через двое суток – в реанимации города Старобельска Луганской области. А дальше страшные слова врачей: «У вас оторвано колено. Ходить не сможете». Станислав позвонил жене.

- Медсестра попросила продиктовать номер, но я не мог «достать» из памяти нужные цифры. А когда дали в руки телефон, тут же набрал их. Когда жена ответила – стало легче. Сказал, что жив и почти здоров, - с улыбкой говорит Станислав. - Далее ждало долгое восстановление в госпиталях России. Всего провел в больницах около трех месяцев.

Долгожданное воссоединение с семьей произошло только в мае 2023 года. Станислав все еще продолжает восстанавливаться.

- Пока передвигаюсь только на инвалидном кресле и на костылях иногда, - говорит мужчина. - Я встал в очередь на эндопротез. Мне должны будут вживить новое искусственное колено. Операцию эту проводят только в Москве, и ждать сказали около года. Подожду!

О помощи Станислав не просит, однако она ему нужна. У него вдоль ноги штифты. Надеть поверх них обычные брюки невозможно. Одежда требуется специальная, с заклепками. Только такие надо сшить. От такой помощи семья бы не отказалась.

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