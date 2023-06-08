«Они наша большая гордость!»: как простые парни из одного села спасли на двоих 500 сослуживцев и стали Героями России

С разницей в 12 лет молодые парни совершили настоящие подвиги. Фото: из личного архива героев публикации

Агинское – небольшой поселок городского типа в Забайкальском крае. По официальной статистике здесь проживает всего около 17 тысяч человек. По правде говоря, его название едва ли знакомо для большей части жителей нашей страны. Однако именно Агинское является малой родиной для двух знаменитых Героев России. Это Алдар Цыденжапов и Балдан Цыдыпов. С разницей в 12 лет молодые парни совершили настоящие подвиги и спасли сотни человеческих жизней.

Сгорел заживо, предотвращая взрыв

С 2010 года имя 19-летнего матроса Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова каждый день звучит на вечерней поверке перед отбоем на эскадренном миноносце «Быстрый». В ответ – минута молчания от всего экипажа. Молодой человек погиб за два месяца до дембеля. Ценой своей жизни он спас 350 человек!

- Сын постоянно говорил о том, что каждый парень должен отслужить в армии, - рассказывала корреспонденту КП-Иркутск мама Алдара Билигма Цыденжапова. – У нас в семье служили все: его дед, отец, старший брат. – Сын всегда хотел сначала отдать долг Родине, а уже потом думать о поступлении.

Забайкалец грезил о том, чтобы примерить рубаху матроса и отправиться служить на флот. Фото: из личного архива героев публикации

Забайкалец грезил о том, чтобы примерить рубаху матроса и отправиться служить на флот. Вскоре мечта сбылась! Алдар прошел «учебку» и его распределили на Тихоокенский флот на эскадренный миноносец «Быстрый» – универсальный боевой корабль, который патрулирует морские рубежи страны и может противодействовать не только кораблям и подводным лодками противника, но и авиации. Сослуживцы рассказывали, что к службе сибиряк всегда относился очень серьезно и даже планировал после дембеля подписать контракт.

Трагедия произошла 24 сентября, когда Алдар заступил на дежурство. В 4 часа утра в машинном отделении вспыхнул пожар. Забайкалец бросился туда, знал – в запасе секунды. Если не успеть, начиненный боеприпасами корабль взлетит на воздух, а вместе с ним и рядом стоящие корабли. Матрос бросился в самое пекло, чтобы прекратить подачу топлива и предотвратить взрыв. На это ему хватило всего 9 секунд. Но топливо попало на тело матроса, из-за искры в плафоне мазутная взвесь загорелась и моряк оказался в шаре огня. Несмотря на то, что в буквально смысле слова, горел заживо, настойчиво продолжал закручивать вентиль…

Алдара Цыденжапова посмертно удостоили званием Героя России. Фото: из личного архива героев публикации

Только доведя дело до конца и предотвратив опасность, покинул отсек. С ожогами 100% кожи Алдар Цыденжапов попал в госпиталь. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28-го сентября Алдара не стало. Забайкальца похоронили в родном поселке. Смелый подвиг парня откликнулся в сердцах очень многих россиян. Алдара Цыденжапова посмертно удостоили званием Героя России. 4 августа 2024 года, в день рождения моряка, в кинотеатрах покажут фильм, посвященный геройскому поступку.

Принял бой на себя

Спустя 10 лет вся страна узнала о самоотверженном поступке еще одного военнослужащего из поселка Агинское. Это 23-летний Балдан Цыдыпов. Он проявил себя как настоящий мужчина и герой через несколько месяцев после начала спецоперации.

Как рассказывали корреспонденту КП-Иркутск отец Балдана, его учителя и тренер, Балдан с детства мечтал посвятить себя службе. Он четко знал, что хочет стать военнослужащим и готовился к поступлению в высшее командное училище Новосибирска.

- Я помогал сыну подготовиться к службе в армии, как физически, так и морально, - рассказывал отец Балдана Баир Цыдыпов. – Он занимался рукопашным боем, дзюдо, затем проходил очень серьезный отбор в училище. Именно в этом учебном заведении он базовые знания, которые позволили ему стать офицером.

Балдан с детства мечтал посвятить себя службе. Фото: из личного архива героев публикации

30 марта 2022 года Балдан навсегда вошел в историю. Забайкалец принимал участие в СВО с самого начала. В тот день мотострелковый батальон, которым руководил сибиряк, оказался в засаде с массированным артобстрелом. Сибиряк получил тяжелую контузию, но не сдался, а мужественно принял бой на себя. Балдан дал приказ сослуживцам отвести танковую колонну на безопасное расстояние, а сам остался, чтобы прикрыть отход товарищей. Неравный бой продолжался два часа. Таким образом, ему удалось спасти более 150 сослуживцев. Когда подошла подмога, Цыдыпов лежал уже без сознания.

Забайкалец принимал участие в СВО с самого начала. Фото: из личного архива героев публикации

Как рассказывал корреспонденту «КП» - Иркутск Баир Цыдыпов Балдан получил множество ранений и осколков, пережил десяток операций, включая ампутацию стопы. Отважный подвиг парня не остался неизвестным. Сначала Балдана Цыдыпова наградили орденом Мужества, а чуть позже присвоили звание Героя России. Сейчас забайкалец входит в состав наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Все дело в воспитании

- Это очень большая гордость всех наших земляков, что два Героя России родом из одного поселка. Я думаю, что это, наверное, уникальный случай в нашей стране, – рассказывает глава городского округа «Поселок Агинское» Андрей Дашин. Более того, Алдар – это первый матрос-надводник Тихоокеанского флота, кому со времен Великой Отечественной войны присвоили это звание посмертно.

Вспоминая истории военнослужащих, Андрей Дашин считает, что огромную роль в их отважных поступках сыграло правильное воспитание родителей.

- Оно основывается на вековых традициях нашего народа. И, несмотря на глобализацию, на какие-то современные веяния, традиции нашего народа у нас в крови. Они впитываются с молоком матери, - рассказывает Андрей Дашин. - Это уважение к старшим, верность данному слову, чувство ответственности, ценность товарищества и многие другие.

Как рассказывает глава поселения, на территории Агинского активно ведется работа по военно-патриотическому воспитанию будущего поколения. Одна из достопримечательностей поселения – скульптурная композиция «Аллея героев». На гранитных стелах установлены бронзовые бюсты выдающихся земляков Агинского бурятского округа. На лицевой стороне золотыми буквами высечены имена героев ВОВ, героев социалистического труда, героев чеченской компании и героев России. Там есть бюст и Алдара Цыденжапова.

- Семьи Алдара и Балдана знакомы между собой. Поселок у нас маленький, все друг друга хорошо знают. Сейчас в силу обстоятельств родители Балдана живут не в поселке, но они всегда занимают почетные места на мероприятиях, которые мы проводим, поясняет Андрей Дашин. – Есть много традиций связанных с Алдаром. Например, мы ежегодно проводим парад выпускников. И каждый раз родители Алдара дарят премию имени своего сына лучшим выпускникам!

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