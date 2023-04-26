«Герои не такие, какими их показывают в фильмах»: тренер о Герое России Балдане Цыдыпове, спасшем 150 бойцов на СВО

Балдан мечтал о военной службе еще с юных лет. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

Глядя на робкого подростка, который зашел в зал, президент федерации армейского рукопашного боя Иркутской области, руководитель клуба «Георгий Победоносец» Артем Мелкоступов даже не предполагал, что перед ним стоит будущий Герой России! Балдану Цыдыпову, который в будущем спасет 150 бойцов СВО и прославится подвигом на всю страну, тогда было всего 15 лет. Отец временно перевез его из крохотного забайкальского села Урда-Ага, где живет всего 800 человек, в столицу Приангарья. Хотел, чтобы сын пожил в крупном городе, научился взаимодействовать с коллективом и в будущем легче перенес переезд и обучение вдали от дома. Что интересно, парень уже тогда мечтал о военной службе…

Мог проспать тренировки, как все мальчишки

- Балдан четко знал, что хочет стать военнослужащим, и готовился к поступлению в высшее командное училище Новосибирска, - вспоминает Артем Мелкоступов. - На занятия его привел отец. Приняли сразу - строгих критериев отбора нет, ведь это не олимпийский вид спорта. Наша главная задача - воспитать мальчишек, заложить в них характер, чтобы они могли постоять за себя, были физически крепкими и не обижали слабых. Тем более, Балдан уже занимался рукопашным боем в родном селе.

Балдан делал успехи, активно участвовал в городских и областных соревнованиях, мероприятиях и мастер-классах. Занятия в клубе помогли ему не только стать крепче морально и физически, но и найти новых друзей. Особенно он сдружился со старшими товарищами.

Занятия по армейскому рукопашному бою помогли Балдану поступить в военное училище. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

- Скромный, воспитанный, спокойный, уравновешенный. Как и все мальчишки, мог даже проспать тренировки, потому что накануне всю ночь играл в компьютерные игры, - смеется Артем Мелкоступов. - Однажды его отец даже звонил мне, спрашивал, был ли Балдан на занятиях. Бывало, что наставляли парня, напоминали ему, чтобы целенаправленно готовится к поступлению.

Будущий Герой России прожил в Иркутске год, а затем вернулся с семьей на малую родину. Там закончил школу и, как и планировал, в 2016 году уехал в Новосибирск. Его отец, Баир, поддерживал связь с тренером по рукопашному бою: делился новостями о жизни Балдана, об успехах в учебе, показывал фотографии и видео с принятия присяги и первых стрельбищ.

Занятия спортом укрепили волю

А вот о том, что его бывший ученик совершил подвиг, Артем Мелкоступов узнал совершенно случайно!

Будущий Герой России прожил в Иркутске год, а затем вернулся с семьей на малую родину. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

- В социальных сетях наткнулся на пост и узнал на фотографии Балдана. Был в шоке, конечно, - признается Артем. - Той же ночью позвонил Баиру, и он подробно рассказал мне, что произошло.

О подвиге Балдана Цыдыпова КП-Иркутск рассказывала не раз. Парень находился в зоне спецоперации с самого ее начала. В конце марта прошлого года мотострелковый батальон, которым руководил 23-летний забайкалец, попал под артиллерийский обстрел. Силы ВСУ подбили боевую машину Балдана, а сам он получил тяжелую контузию. Но это не помешало ему принять бой на себя. Он развернул подбитую БМП и на протяжении двух часов уничтожал огневые точки противника, тем самым помогая вывести из-под удара 150 сослуживцев! Сибиряк получил множество ранений и уже лежал без сознания на поле боя, когда подоспела подмога.

- Как оказалось, герои совсем не такие, какими их показывают в фильмах. Это обычные парни, но которые в экстремальной ситуации способны проявить силу, волю и смелость, - уверен Артем. - Возможно, именно занятия спортом наделили его такими качествами.

Турнир имени Героя России

После ранения Балдан долгое время находился в госпитале Санкт-Петербурга, бойцу пришлось пережить десяток операций, в том числе ампутацию правой стопы, и длительное восстановление. В мае прошлого года, участвуя с командой из Иркутска в первенстве мира по армейскому рукопашному бою в северной столице, Артем Мелкоступов первым делом навестил бывшего ученика.

Оказавшись в северной столице, Артем Мелкоступов первым делом навестил бывшего ученика. Фото: из личного архива Артема Мелкоступова.

- Только сошли с ребятами с самолета и сразу отправились к Балдану в госпиталь, - рассказывает тренер. - Конечно, он изменился за это время. Я помню его совсем мальчишкой. А сейчас он так возмужал! Пережитые события оставили на нем отпечаток. Он стал более серьезным, задумчивым.

Артем решил провести в Иркутске Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою имени Героя России Балдана Цыдыпова. Идею поддержали в областном министерстве спорта. Самому Балдану задумка тоже пришлась по душе. Раз в неделю он созванивается с тренером, чтобы обсудить детали соревнований. Они состоятся 27 и 28 мая во дворце спорта «Труд» и, по расчетам организаторов, соберут свыше 300 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет со всей страны.

Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою имени Героя России Балдана Цыдыпова пройдет в Иркутске в мае. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

- Надеемся, что Балдан сможет лично присутствовать на мероприятии, - говорит тренер. - Все зависит от его самочувствия. Он сообщил, что в ближайшее время ему снимут аппарат Елизарова, который помогает костям срастись, и врачи будут готовить его к протезированию ноги.

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