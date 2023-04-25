После месяца жизни на МРОТ научилась экономить на всем: самые действенные способы

Осталась даже в плюсе – на карте 286 рублей. Фото: Регина РАХИМОВА

Эксперимент по проживанию на МРОТ завершился. Как же ждала этого дня! Столько раз хотелось подойти к начальству и сказать, что умываю руки. Но не сдалась и не жалею. За четыре недели получила огромный опыт. Более того, даже в плюсе осталась – на карте 286 рублей. За месяц на 21 143 рубля (именно этой сумме равен МРОТ в Иркутске) нашла для себя реально полезные лайфхаки и приемчики по экономии. В этой статье собран весь опыт, накопленный за целый месяц. Учла даже злостные комментарии от «поклонников» с упреками, что не все предусмотрела: «А где траты на лекарства, сломавшийся чайник, порвавшийся сапог и т.д.?».

Продукты «съели» большую часть бюджета

Перестаем ограничивать себя в мелочах. Фото: Регина РАХИМОВА

Не зря говорят, что именно на холодильник мы тратим больше всего. Так у меня и вышло: за месяц на продукты улетело 4116 рублей. И это самая значительная статья расхода, не считая аренды квартиры в 8000 рублей. Анализируя, точно могу сказать: это я еще шиковала. Подошла бы к процессу рациональнее, сэкономила бы больше. Как сберечь деньги при походе в магазины?

Мои лайфхаки:

1. Дискаунтеры, гипермаркеты с акциями и рынки - друзья кошелька. Если бы я не ленилась доехать до дискаунтера, то точно бы сэкономила до 1000 рублей. Но я чаще заглядывала в супермаркет рядом с домом. Также только в рамках эксперимента открыла для себя мир частных торговых точек с овощами и фруктами. Летом планирую вообще закупаться зеленью, помидорами и огурцами на рынке. Эти продукты там и свежее, и скидку можно получить, как говорится - за красивые глазки, или яблоки в подарок.

2. Не стоит забывать и про промокоды, скидочные карты, акции и распродажи. Все это существенно позволяет сэкономить. В интернете всегда можно найти промокоды и даты проведения распродаж. Не стесняйтесь в очереди на кассу попросить у кого-то скидочную карту. Поделятся! В гипермаркетах вообще постоянные акции. Еженедельно в них попадает новый товар. Сегодня – колбасы и мясо, завтра – сыры, послезавтра – бакалея. Не вижу ничего плохого в том, чтобы посещать эти магазины регулярно и что-то брать в запас. Любите кофе? Две пачки по цене одной брать, согласитесь, приятнее.

3. Сравниваем цены. Сейчас для этого даже выходить из дома не надо. Достаточно зайти в мобильные приложения супермаркетов и сопоставить ценники.

4. Не следуем правилу «золотой полки» - гениальное изобретение маркетологов. Обычно товары дешевле стоят на верхних или на нижних полках. А самое дорогое, что обычно хватаем, не глядя, на уровне глаз.

5. Не переплачиваем за бренд. Банка кукурузы от нераскрученного бренда – не хуже.

6. И самое элементарное: не ходим за продуктами голодными и не выходим за рамки списка, составленного дома.

В кино – по вторникам, подписка на музыку – пробная, за 1 рубль

Лайфхаки, как сэкономить на походе на концерт. Фото: Регина РАХИМОВА

На развлечения в течение месяца у меня ушло не так много. Пару раз сходила в кино и на посиделки с друзьями в кафе. Вышло все на 2121 рублей. Но и от ограниченного бюджета есть большой плюс. Убегая подальше от всего, где можно было очень быстро спустить весь МРОТ, оказывалась… в парках и на набережной. Гуляла, наслаждалась свежим воздухом, проветривалась. Пусть погода в этом году не весенняя, а все равно оказалось приятно пройтись, разгрузить мозги. Тем более, без развлечений все равно не осталась. Оказалось, способ совместить интересное с бюджетным есть!

Мои лайфхаки:

1. День кино! Такие акции проводят все кинотеатры Иркутска. В этот день (в нашем городе это вторник) билет можно приобрести всего за 100-200 рублей на любой фильм. Сэкономить можно целых 400 рублей! Я разок воспользовалась . Осталась довольна. Кино понравилось и потратила немного.

2. Не могу жить без музыки, но подписка «съедает» ежемесячно 199 рублей. Снова выход нашелся: покупайте пробную версию за 1 рубль, меняя платформу за платформой. Долго, конечно, так не протянешь, когда-то они закончатся. Но есть и другой лайфхак. Например, отписываясь однажды после пробной версии от одного онлайн-кинотеатра, подписка на который также стоил в первый месяц 1 рубль, а потом почти 400, я в причинах отказа указала «Слишком дорого». И мне тут же снизили цену до 150 рублей в месяц. Так осталась клиентом. И еще наблюдение: также можно поступать с операторами связи, например. Разозлившись, что снова поднимают тариф, заявила, что ухожу к другому оператору. Оказалось, что клиентам, которые пользуются столько-то лет, положена скидка. А дальше? Как договоришься. Можно скостить и 15%, и 30%, и даже 50% от тарифа. И почему мне раньше об этом никто не говорил?!

3.Еще один верный способ сохранить свои кровные для молодежи – Пушкинская карта. По ней все в возрасте от 14 до 23 лет могут спокойно посещать музеи, театры, кинотеатры совершенно бесплатно.

4. Перестаем тратить деньги на книги! Раньше я любила зайти в книжный и купить новый томик, но стоят они недешево. Да и складывать особо некуда, живу на съемной квартире. Когда мне предложили: «Пройти в библиотеку!», рассмеялась. Ну что это? Мы разве в каменном веке живем? И была удивлена, когда увидела на полках библиотеки все современные новинки. Прочитал и вернул. Экономия для кошелька и места в доме.

Ходим чаще в библиотеки. Фото: Регина РАХИМОВА

5. А вот в театры предпочитаю теперь ходить в будние дни. По будням – приятные скидки.

Старые вещи меняем на новые

Никогда не забуду, как миловидная консультант одурманила. Сладкими речами ввела в транс, что из магазина я выла, по ее словам, с хитом сезона - джинсовым топом. А еще в пакете лежали белые штаны, которые «Так идеально к нему подходят». Только дома осознала, что баланс карты уменьшился на 3900 рублей. После не переступала порог магазинов с одеждой. Но недавно я открыла для себя пару методов экономии и на походах за новым платьем.

1. Не нужно стесняться заглядывать в секонд-хенд. В Иркутске есть очень достойные магазины. Иногда там можно и найти, что-то брендовое и дорогое, при этом нередко новое (!), но за копейки.

2. Узнала и о существовании своп-вечеринок. Оказываются, туда приходят со своей одеждой и просто обмениваются. Так, очень удобно можно избавиться, например, от вещей, которые надел пару разу и разонравились, которые оказались не по размеру. Такую вечеринку я успела посетить во время эксперимента со МРОТом. Выбросила, так сказать, ненужный хлам, правда, для себя ничего не выбрала. Но все впереди! Действительно, есть, чем поживиться.

3. Прежде, чем пойти в магазин – снимите деньги в банкомате. Расплачиваясь, будете осознавать, как утекают деньги. С картой это понимание приходит не сразу. Особенно, если смс-оповещения о списаниях отключены.

4. Перед походом в магазин полистайте интернет, возможно, надвигается колоссальная распродажа или акция в любимом магазине или стал доступен промокод на скидку. В таком случае лучше отложить покупку до бюджетных времен.

Вместо транспорта, гуляем пешком

Так хотелось нарушить правила и забежать в кофейню. Фото: Регина РАХИМОВА

На время эксперимента частично отказалась от общественного транспорта. Кстати, потратила за месяц на проезд - 1307 рублей. Живу я недалеко от работы – 30 минут пешком. Раньше бы на такое и не пошла. Ведь после работы так хочется быстрее домой, упасть на кровать без сил. Но в течение месяца мне действительно понравились прогулки. Разгружает мозг, домой приходишь отдохнувшим. Точно продолжу!

Мои лайфхаки:

1. Кешбэк – наше все! Раньше и не понимала, как полезно бывает, копить баллы после каждой поездки. Теперь покатавшись по делам раз пять, следующая поездка бесплатная.

2. Заказывать такси лучше через приложение. Скидка, конечно, не большая – 5-30 рублей! Но через пару поездок разницу уже можно ощутить.

Непредвиденные расходы

К сожалению или с частью, внезапных трат у меня было не так уж много. Заняла соседке 300 рублей, оплатила сотовую связь, купила том и брюки, несколько раз кофе. А читатели были недовольны, что я не сделала пункта про непредвиденны расходы. Например, «А если бы ты заболела?». Я не подцепила ОРВИ, не пришлось оставить весь МРОТ в аптеке. Но этот пункт все равно нужно прописать. Так, если вы простудились, минимум, который потратите, - 700 рублей. Таблетки от температуры, сироп от кашля, спрей от боли в горле, капли в нос и порошок от озноба, - базис. Но если есть лекарства, которые принимать надо постоянно?

Мои лайфхаки:

1. Покупайте препараты через мобильные приложения и заведите бонусные карты в аптеке. За один поход к фармацевту сбережете 300-400 рублей точно.

2. Не стесняйтесь спрашивать про аналоговые препараты. Врач может выписать дорогие, импортные медикаменты, но всегда найдется отечественный вариант.

Таблица расходов за месяц. Фото: Регина РАХИМОВА

КСТАТИ

А если куртка порвалась и сапог расклеился?

- «А если осталась без зимних сапог? Об этом ты почему не подумала? Нужно прописать!» – негодовали в комментариях читатели. Действительно, об этом не подумала. За советом обратилась к финансовому консультанту Инне Банайтене.

- Вы должны создать себе «финансовую подушку безопасности», - объяснила она. - Мы должны управлять бюджетом, а не наоборот. Для этого есть система «10/30/60». 10% доходов откладывайте на подушку безопасности. Запомните - эти деньги вообще никогда не тратятся! Лучше убрать их на вклад, чтобы дополнительно поступал какой-то процент. 30% дохода убираем на цели - покупку нового телефона или отпуск. Далее 60 % оставляем на жизнь - аренду квартиры, ипотеку, продукты, транспорт, развлечения. Но система может варьироваться. Допустим, 10/20/70. Эти деньги и сможете пустить на непредвиденные расходы – лечение или незапланированную поездку, например. Также советую оставлять на карте недельный бюджет. Будете видеть, сколько расходуете, и не захотите тратить больше. Хотя в мелочах сильно себя не ограничивайте. Каждая приятная маленькая покупка, например, любимый шоколадный батончик иногда - позитивная энергия, которая заряжает нас на работу и повышает продуктивность. Мы творим только, когда счастливы.

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