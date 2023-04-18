Третья неделя на МРОТе: Нашла простой и действенный способ экономить на всем, не впадая в депрессию

Третья неделя на МРОТе вышла самой дорогой. Фото: Регина РАХИМОВА

Первые две недели было нелегко во всем себе отказывать, но самой тяжелой оказалась третья! Столько вокруг соблазнов… А денег в кошельке 10,7 тысяч рублей. В общем-то, я решила, что это совсем немало и решила дать себе чуть-чуть свободы. Итог? Третья неделя на МРОТе вышла самой дорогой. Если за первые полмесяца истратила почти 3 тысячи рублей, то за последние семь дней почти 7 тысяч рублей.

Зарплата подорвала ход эксперимента

Сижу спокойно, работаю, как вдруг прилетает на телефон СМС. Тяну смартфон к себе, а там сообщение от банка. Зачисление зарплаты! А я-то думала, как обычно с запозданием пришло оповещение о списании за оплату проезда в троллейбусе. Там как раз расплачивалась картой, а СМС обычно падают спустя несколько часов. Деньги-деньги-деньги… В голове за доли секунд промелькнуло столько всего из списка желаний, что хочу купить. И как обухом по голове осознание – тратить нельзя! Кстати, большой и вкусный торт, который возглавлял мой топ, ушел на второй план. Ведь недавно на работе добрые коллеги снова угостили целыми двумя вкусными тортами!

На работе добрые коллеги снова угостили целыми двумя вкусными тортами! Фото: Регина РАХИМОВА

Роковой поход в магазин

Получив зарплату, всего несколько дней прожила без транжирства. Слабовольная! Так, после окончания очередного рабочего дня ноги сами несут меня… в магазин.

- Я только посмотреть! - убеждаю сама себя.

Роковые штаны и топ! Фото: Регина РАХИМОВА

Но, конечно, это был обман. Школа продаж у продавцов виртуозная! Так умеют уговаривать, кажется, что и старую дырявую калошу смогут впарить за миллион. Гипноз какой-то. Девушка, словно соловей, пропела красивую песню про топ - хит сезона. А потом и про брюки, которые так идеально подходят к топу. В общем, потеряв «равновесие», приложила карту к терминалу и, прощайте, 3900 рублей. Довольная и счастливая, помахивая пакетом с обновками, иду в кафе. Готовить дома тоже перестала… Все чаще стала заглядывать на обед к офисному повару Инге. Итог? Еще минус 400 рублей. А сейчас еще и продукты дома закончились. Поэтому иду кутить дальше. Тот ужин, как позже осознала, оплачивая счет, обошелся 1,5 тысячи рублей. Вот и сходила «просто посмотреть».

Получив зарплату, всего несколько дней прожила без транжирства. Фото: Регина РАХИМОВА

Храню деньги в книгах

По дороге домой шла и рассуждала, как жить дальше. На пути попался банкомат, и я вспомнила, как в детстве умудрялась накапливать большие суммы. Несколько лет я откладывала в книги деньги, которые мама давала на обед в столовой. На сэкономленное потом могла себе позволить даже новый телефон. Подумалось: «А почему не возобновить опыт?». Симу наличку, положу дома и пусть лежат до востребования. Нет на карточке денег, значит, и потратить не смогу. Так и поступила. На карте оставила буквально копейки – на черный день, так сказать. В выходной, шагая мимо магазина, вспомнила, что закончился шампунь. Конечно, я е удержалась. Накидала в корзину и масок для лица, и масло для волос. А на кассе неловкое: «Недостаточно средств». Работает! Потратить лишнего не удалось.

Успешная экономия

Сэкономить мне удалось и на маникюре. Красоту навела всего за 500 рублей: поход к начинающему мастеру увенчался успехом. Конечно, волновалась. Вдруг сделают некачественно, некрасиво или больно? Хотя в студенчестве часто ходила моделью к новичкам. И знаю, что каждый поход, как русская рулетка. Либо ногти отвалятся через два дня, либо останусь довольна. В уютной студии рядом с домом встретила приветливая девушка Катя. Прямо с порога располагала к себе. Помещение Екатерине предоставляет ее наставник, пока она не набьет руку. Работала мастер на результат, а не на скорость. Просить осуществить мечты в плане дизайна не решилась, выбрала однотонное покрытие. Правда, сидеть в кресле у новичка пришлось… 5 часов! Благо, в студии был телевизор, где показывали классные фильмы. Такой подвиг повторять постоянно смогу едва ли, но время от времени – почему бы и нет? Дешево и сердито!

Итоги третьей недели

Мне срочно нужно ознакомиться с таким понятием, как финансовая грамотность. А то деньги и будут утекать из кармана. И это не шутка. Есть специалисты, которые по косточкам разбирают траты и бюджет, учат правильно откладывать и зарабатывать. После окончания эксперимента запишусь на консультацию точно. Также нашла для себя лайфхак – снимать с карты определенную часть зарплаты и забывать про нее. Это у меня хорошо получается. Также вполне можно отказаться от походов к мастерам, которые в своем ремесле профи и поэтому берут не за качество, а за имя. Начинающие ничем не хуже, а иногда и лучше.

Итого за третью неделю я потратила 6,6 тысяч рублей. На продукты у меня ушло 1,5 тысячи рублей, на походы за вкусненьким 1,1 тысячи. Ну и самой большой внебюджетной тратой стала покупка одежды на 3,9 тысячи рублей. Тогда как на транспорт ушло около 150 рублей. Исходя из расчетов, на следующую неделю у меня осталось 4 тысячи. Кстати, итогами финала я поделюсь уже 25 апреля.

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