Герой России Балдан Цыдыпов, спасший 150 бойцов, вошел в состав фонда поддержки участников СВО

Год назад молодой лейтенант совершил самоотверженный подвиг. Фото: личный архив Баира Цыдыпова

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В документе говорится, что фонд и его филиалы будут действовать в каждом субъекте нашей страны. А главная его цель – создать условия, обеспечивающие достойную жизнь и активную деятельность участников спецоперации и членов их семей.

Примечательно, что в состав наблюдательного совета госфонда вошел Герой России из Забайкалья Балдан Цыдыпов. Год назад молодой лейтенант совершил самоотверженный подвиг – спас 150 бойцов, практически в одиночку приняв огонь на себя.

Итак, 30 марта 2022 года. Мотострелковый батальон, которым руководил 23-летний забайкалец, попал под артиллерийский обстрел. Противники подбили боевую машину Цыдыпова одной из первых. Сам военнослужащий получил тяжелую контузию. Но не растерялся, не сдался, а мужественно принял бой.

- Уходите! Я вас прикрою, - скомандовал Балдан сослуживцам.

Забайкалец развернул свою подбитую БМП и на протяжении двух часов уничтожал огневые точки противника. Это позволило российским военнослужащим отвести танковую колонну на безопасное расстояние. Сам лейтенант лежал уже без сознания от множества ранений, когда подоспела подмога.

Балдану Цыдыпову присвоили звание Героя России. Фото: личный архив Баира Цыдыпова

Ранее корреспондентам «КП» - Иркутск удалось пообщаться с отцом Балдана, Баиром Цыдыповым. Он рассказал, что бойцу пришлось пережить десяток операций, в том числе ампутацию стопы, длительное восстановление.

За проявленную отвагу и самоотверженность, Балдана Цыдыпова наградили орденом Мужества. А чуть позже присвоили звание Героя России. В феврале молодой лейтенант стал почетным жителем Забайкалья.

Практически целый год Балдан находится в госпитале. Отвлечься от во время реабилитации ему помогает учеба – молодой человек поступил в Финансовый университет при правительстве России и получает степень магистра на юридическом факультете.

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