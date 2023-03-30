Прикрылась одной вуалью: зрителей возмутила голая актриса на сцене театра в Братске

Премьера спектакля «Козий остров» состоялась 24 марта в Братском драматическом театре. Фото: Братский драмтеатр.

В пабликах Братска разгорелись страсти. А причиной стал спектакль «Козий остров». Премьера постановки состоялась 24 марта в Братском драматическом театре. Горожане, воспитанные больше на классике, увидели современную постановку по пьесе Уго Бетти «Козий остров». Стиль - поэтический триллер. И больше всего сейчас зрители обсуждают выход одной из героинь – в обнаженном виде. Такой современной и смелой постановки местная публика не ожидала! Хоть цензор в афише и был 18+.

Спектакль повествует от трех женщинах: мать Агата, ее дочка Сильвия и их невестка Пиа. Фото: Братский драмтеатр.

Итак, сам спектакль повествует от трех женщинах: мать Агата, ее дочка Сильвия и их невестка Пиа. Они и несколько коз живут на отдаленном от мира острове. Действия разворачиваются в послевоенное время. Глава их семейства, муж Агаты, ушел на войну и не вернулся. Женщины испытывают кризис, отношения между ними складываются непросто. Но однажды на остров приплывает мужчина Анджело. Он переворачивает их мир. Незнакомец утверждает, что знал главу семейства и приехал с поручением от него – позаботиться о них. Далее постановка показывает отношения Анджело и женщин. А это не только не только внешние проявления, но глубинные, скрытые, такие, как влечение и страсть. Режиссером-постановщиком спектакля «Козий остров» стал молодой 34-летний Бари Салимов из Москвы. Он сотрудничает со многими театрами России - Астрахани, Самары, Сызрани, Смоленска, Луганска, Ростова-на-Дону, Тольятти и т.д.

Женщины и несколько коз живут на отдаленном от мира острове. Фото: Братский драмтеатр.

- Ничего страшного и провокационного в спектакле не было, - уверен Бари. - Да постановка тяжелая и мрачная, но, как я должен показать женское одиночество и горе? Насчет голого тела, то там идет противостояние животного и человеческого. Кто-то в этой тяжелой борьбе одержал победу, а кто-то нет. И так я это увидел и изобразил. Анджело пробуждает первобытные инстинкты Сильвии, поэтому она предстает перед ним обнаженная. Ведь он увлекает ее. Кому-то это не понравилось, а кому-то понравилось. Знаете, обычно зритель «голосует ногами». Он просто не приходит в театр, если что-то не нравится, и все.

Стиль - поэтический триллер. Фото: Братский драмтеатр.

- Неоднозначную реакцию мы ожидали, но не думали, что спектакль придется снять с репертуара, - рассказала «КП» - Иркутск» свою точку зрения актриса Анастасия Потихенская. Она исполнила роль Сильвии, вышла на сцену с обнаженной грудью. - Постановка очень непростая. Для нашего города она новая и необычная. Наверное, зритель был не готов к такому формату и теме. Некоторые люди очень поверхностно реагировали на него. «Козий остров» - это метафора, где главный герой сравнивает женщин со стадом. Ведь он их пастух. Даже главная героиня говорит, что мы перестали быть людьми, когда наши первобытные инстинкты дают о себе знать. И ни о каком и инцесте, как пишут сейчас в соцсетях, речи в спектакле не идет.

Однажды на остров приплывает мужчина Анджело. Фото: Братский драмтеатр.

А городские паблики разрываются от количества неоднозначных комментариев. Кому-то спектакль понравился, кого-то шокировал, а кого-то разозлил:

- Были на постановке. С нашего ряда ушло пять человек.

- Очень радует, что в Братском театре расширяется творческий диапазон.

- Мы ходили. Было ужасно. Такое ощущение, что попали в секту.

- Нам все понравилось.

- На сцене было голое женское тело. А главный герой, искушенный женским вниманием, мечтал совокупляться с козами!

В итоге постановка исчезла из репертуара театра. Однако актеры надеются, что на этом «жизнь» их спектакля не окончена. Они успели снять премьеру на камеру и отправить на фестиваль "Поговорим о любви". Возможно, им заинтересуются театры других регионов России.

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