Мэр Братска Сергей Серебренников прокомментировал отмену спектакля "Козий остров". Фото: телеграм-канал Сергея Серебренникова

Мэр Братска Сергей Серебренников заметил, что в социальных сетях полным ходом обсуждают отмену спектакля "Козий остров" по пьесе Уго Бетти. Спектакль поставили в Братском драматическом театре, однако постановка собрала очень противоречивые мнения. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Абсолютно уверен, что искусство во все времена, даже в самые тяжелые, должно сплачивать общество, вселять надежду, дарить перспективу на лучшее. Мы помним, как в тяжелый ковидный период братские актеры поддерживали нас своими онлайн-показами.

А если художественный замысел вносит разногласия в общество, возможно, пьеса не для этого зрителя, возможно, не в то время?, - прокомментировал Сергей Серебренников.

Однако он добавил, что отмена спектакля - не повод для ссор. Он обратил внимание на то, что встречает в средствах массовой информации заголовки о том, что из-за отмены спектакля разгорелся скандал. Мэр же считает, что ни о каком скандале речи не идет, мнения людей просто разделились.

Более того, он отметил, что скандал - в головах некоторых людей, которым очень хочется его перенести в жизнь. Серебренников добавил, что у театра хороший репертуар, но раз новый спектакль вызвал неоднозначные эмоции - совершенно правильное решение приостановить показ до других времен.

У Братского драматического театра хороший репертуар, который любим зрителями. И, если в репертуаре появился спектакль, который вызвал неоднозначные эмоции у зрителей, то это правильное решение руководства театра - приостановить показ до других времен. У театра в этом сезоне много новых серьезных премьер, которые полюбились братчанам.

- «Всему своё время», «Не навреди» — эти мудрые выражения, пришедшие к нам из глубины веков, актуальны сейчас, как никогда, - заключил он.