Полпред президента РФ в СФО и губернатор Иркутской области обсудили развитие региона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Главной темой стали перспективы развития региона.

- Наша задача сделать все необходимое для того, чтобы граждане чувствовали себя комфортно и уверенно, - отметил полпред президента в СФО. - Правительством России утверждена программа социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Сейчас предстоит кропотливая работа по формированию плана реализации этого документа. Мы должны опираться на новые подходы к развитию территорий, в том числе нестандартные. Уверен, совместными усилиями поставленные перед нами задачи будут выполнены.

Глава Приангарья в свою очередь отметил, что в планах на 2023 год – продолжать и усиливать антисанкционную работу. Приоритет отдан созданию крупных и при этом экологически чистых предприятий, которые будут обеспечивать рост экономики региона.

Напомним, ранее в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области прокомментировали инцидент с маршруткой, у которой на полном ходу отвалилось колесо. В этот момент салон был полон пассажиров, некоторые из них ехали стоя. Чудом обошлось без пострадавших.

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